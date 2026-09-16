Confianza del consumidor en Colombia se desaceleró en agosto y volvió a niveles cercanos a los de abril

Fedesarrollo dio a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) correspondientes a agosto de 2026. De acuerdo con el informe, el optimismo de los hogares colombianos volvió a moderarse tras los altos niveles alcanzados en el segundo trimestre del año.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 15,5 % en el octavo mes del año, lo que significó una caída de 5,2 puntos porcentuales (pp) frente al mes de julio de 2026 (cuando se situó en 20, 7 %). Con este resultado, el indicador retrocede y se acerca a niveles registrados a inicios del segundo trimestre, como los vistos en abril de 2026 (13,7 %).
A pesar de la moderación mensual, Fedesarrollo destacó que el balance sigue estando por encima del registrado en agosto de 2025, cuando el índice marcaba terreno negativo con un -2,4 % (un incremento interanual de 17,9 pp).
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Cabe resaltar que este índice, el ICC, está conformado por cinco componentes. Los primeros tres corresponden a las expectativas de los hogares a un año y conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, y conforman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).
El resultado, señaló el centro de investigación, obedeció a una caída de 7,7 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor y de 1,6 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas.
Finalmente, por ciudades, en comparación con el mes anterior se registraron las siguientes variaciones: 11,3 pp en Cali, -4,4 pp en Bucaramanga, -5,4 pp en Barranquilla, -7,7 pp en Medellín y -8,5 pp en Bogotá.
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