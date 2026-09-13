Entrevista | Antioquia prepara billonaria apuesta de Obras por Impuestos para reconstruir zonas afectadas del terremoto

El Decreto 1389 de 2026 abrió la puerta a ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción de Colombia luego del terremoto.
Por ello, Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, explicó para Valora Analitik los alcances de la norma. Asimismo, detalló cómo las empresas podrán acceder al mecanismo, cuáles serán los proyectos que podrán financiar y por qué Antioquia está llamada a ser uno de los departamentos pioneros en su implementación.
¿Cómo funcionará en la práctica la nueva modalidad de Obras por Impuestos para la Reconstrucción y cuál es la diferencia frente al mecanismo ordinario?
El Decreto 1389 habilita una modalidad especial y transitoria de Obras por Impuestos para la reconstrucción después del sismo del 10 de agosto.
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En la práctica, replica el funcionamiento de OXI tradicional: permite que las empresas inviertan parte de su impuesto de renta en proyectos de interés público, pero en este caso dirigidos a los departamentos y municipios afectados por el terremoto.
El siguiente paso será la expedición del manual operativo por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que deberá establecer los lineamientos y condiciones para poner en marcha el mecanismo.
¿Qué relación tiene REXI, la propuesta planteada por ProAntioquia, con el mecanismo creado por el Gobierno?
Después del sismo, ProAntioquia convocó a entidades, empresas y fundaciones que hacen parte de la plataforma OXI que lidera desde hace cinco años.
En ese proceso participaron, entre otros, la Gobernación de Antioquia, Grupo Argos, Grupo EPM, ANDI y la Fundación Oleoductos de Colombia. Más de 15 aliados aportaron propuestas para utilizar la experiencia de Obras por Impuestos en la reconstrucción.
De allí nació REXI, Reconstrucción por Impuestos. La propuesta y el Decreto 1389 apuntan en la misma dirección: aprovechar la articulación entre el sector público y las empresas para ejecutar proyectos de manera eficiente en los territorios más afectados.
¿El Decreto 1389 recoge la propuesta de REXI?
En esencia, sí. El decreto incorpora varios de los elementos planteados por ProAntioquia: habilita excepcionalmente y de manera transitoria Obras por Impuestos para la reconstrucción, permite ejecutar proyectos en municipios afectados independientemente de que sean PDET o ZOMAC y prioriza sectores como vivienda de interés social y prioritario, infraestructura educativa, agua potable y saneamiento básico.
También establece un cupo Confis diferenciado para la reconstrucción y plantea una articulación especializada entre el DNP, los ministerios y la ART para agilizar la revisión y viabilidad técnica de los proyectos.
ProAntioquia espera que en el manual operativo se incorporen medidas adicionales sobre el manejo de riesgos y la terminación de contratos en casos de fuerza mayor, con el objetivo de dar mayor confianza a los contribuyentes.
¿Qué empresas podrán acceder y qué requisitos tendrán?
Podrán acceder los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 33.610 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.800 millones.
Estas empresas podrán extinguir hasta el 50 % de su obligación tributaria mediante la ejecución de proyectos de interés público a través de Obras por Impuestos. Entre los requisitos también está la aprobación de la Junta Directiva o del órgano que haga sus veces.
¿Cómo será el proceso para seleccionar o proponer un proyecto?
El Decreto 1389 contempla la creación de un banco de proyectos administrado por la ART y con un calendario propio. Para ser incluidos, los proyectos deberán contar con viabilidad técnica de la entidad nacional competente y del DNP.
La propuesta de ProAntioquia es poner a disposición de la reconstrucción la metodología de articulación público-privada desarrollada durante años con su Plataforma OXI. Esta contempla priorizar iniciativas y sectores junto con la Gobernación, los municipios y los contribuyentes, además de acompañar la formulación y revisión técnica de los proyectos.
Una vez aprobados y registrados en el banco de proyectos, las empresas podrán postularse para pagar parte de su impuesto mediante la ejecución de las obras.
¿Cuántos municipios de Antioquia podrían beneficiarse?
La nueva modalidad amplía la cobertura de Obras por Impuestos. Ya no se limita a municipios PDET y Zomac, sino que incluye los departamentos definidos en los Decretos 1261 y 1348, que declararon la emergencia económica, social y ecológica en 16 departamentos, entre ellos Antioquia.
Según el reporte más reciente del Dagran citado por ProAntioquia, Antioquia registra 96 municipios con algún tipo de afectación, especialmente en las subregiones de Oriente y Suroeste. Estos territorios podrían beneficiarse de proyectos de recuperación, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
¿Cuáles son las principales necesidades de reconstrucción en Antioquia?
La vivienda, las vías, la educación, la salud y los servicios públicos estuvieron entre los sectores afectados.
Hasta el 10 de septiembre, los reportes del Dagran registraban 8.812 viviendas afectadas, 532 instituciones educativas y 33 hospitales.
Para ProAntioquia, el reto será dividir las acciones y territorios para realizar intervenciones focalizadas y medibles, con gerencias visibles para las comunidades y las empresas que participen en la reconstrucción.
La articulación entre Gobierno nacional, empresas, fundaciones, Gobernación y municipios será fundamental para evitar esfuerzos aislados.
¿Cuánto dinero podría movilizar el sector privado en Antioquia mediante REXI?
La cifra dependerá del cupo que finalmente establezca el Gobierno Nacional. Sin embargo, ProAntioquia considera que REXI podría movilizar billones de pesos en los próximos años para infraestructura, sedes educativas, vivienda y espacios de encuentro comunitario.
Desde la primera vigencia de Obras por Impuestos entre 2018 y 2025, en Antioquia se han aprobado 82 proyectos por más de $1 billón. Solo en 2025 fueron aprobados 24 proyectos por $404.000 millones.
Estos antecedentes muestran el potencial del mecanismo para llevar recursos tributarios a los territorios que más necesitan inversión.
¿Qué proyectos están trabajando actualmente en Antioquia?
ProAntioquia trabaja actualmente en dos pilotos en Ciudad Bolívar y Andes.
En estos proyectos participan Grupo Argos y Comfama como padrinos para la reconstrucción inmediata de algunas viviendas colapsadas, mientras que la Fundación Fraternidad y la Fundación Berta Martínez participan en la adecuación de infraestructura escolar prioritaria.
La nueva modalidad creada mediante el Decreto 1389 permitirá ampliar este tipo de intervención hacia otros sectores básicos, entre ellos infraestructura de salud y conectividad vial.