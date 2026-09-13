Festival Cordillera compensará 2.800 toneladas de carbono con proyecto de conservación en Chocó

El Festival Cordillera 2026 compensará 2.800 toneladas de su huella de carbono mediante la compra de créditos de un proyecto de conservación en el Chocó Biogeográfico.
Por segundo año consecutivo, Klik, Biofix y Páramo Impacta se aliaron para impulsar una estrategia de sostenibilidad alrededor del festival, que busca relacionar las emisiones generadas por un evento masivo con la protección de ecosistemas y el desarrollo de comunidades.
Los créditos de carbono serán adquiridos a través de Biofix y corresponden al proyecto Delfines Cupica Redd+, que protege 113.025 hectáreas en los municipios de Bahía Solano y Juradó, en el Chocó.
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De esa extensión, 100.757 hectáreas corresponden a bosque húmedo tropical conservado en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios Los Delfines y Cupica.
Según Biofix, los recursos generados por el proyecto han permitido financiar iniciativas definidas por las propias comunidades. Entre 2020 y 2024 se ejecutaron 40 proyectos, entre ellos sistemas de purificación de agua, un acueducto rural, sedes comunitarias, reforestación y restauración de manglares.
Estas acciones han permitido sembrar más de 45.200 árboles y fortalecer actividades productivas relacionadas con el arroz, la vainilla y la pesca artesanal.
“Más que la compensación, buscamos que esta acción climática contribuya de manera concreta a la protección de los ecosistemas y al desarrollo de las comunidades”, aseguró Carlos Andrés Méndez, gerente general de Biofix.
El proyecto Delfines Cupica Redd+ cuenta con certificación bajo BioCarbon Standard, programa que hace parte de los esquemas reconocidos como elegibles bajo los Core Carbon Principles del ICVCM.
Energía y conservación
La alianza también incluye a Klik, compañía de energía digitalizada, que tendrá una participación pedagógica durante el festival para explicar a los asistentes la relación entre el consumo de energía, los ecosistemas y la disponibilidad de agua.
La compañía señala que esta conexión cobra especial relevancia ante el Fenómeno de El Niño, debido al peso de la generación hidroeléctrica en la matriz energética colombiana.
De acuerdo con información de la Plataforma Klik, el aporte hídrico a la generación de energía habría pasado del 80 % al 60 % en este contexto.
“Entender de dónde viene la energía también permite comprender por qué la forma en que se consume puede ser parte de la respuesta a los desafíos que enfrenta el país”, explicó Esteban Quintana, CEO de Klik.
Páramo Impacta, por su parte, destacó que la iniciativa busca utilizar el alcance de los eventos culturales para promover acciones ambientales que tengan efectos concretos en los territorios.
“Esta alianza alrededor del Festival Cordillera 2026 refleja ese propósito: llevar la sostenibilidad más allá del discurso y convertirla en acciones concretas”, señaló María Catalina Orjuela, directora de Sostenibilidad de Páramo Impacta.
Con esta estrategia, el Festival Cordillera busca que la compensación de su huella de carbono no se limite a contabilizar emisiones, sino que también esté vinculada con proyectos de conservación, biodiversidad y desarrollo comunitario en una de las zonas con mayor riqueza natural de Colombia.