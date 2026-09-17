Gobierno cambia la atención médica en Colombia: doctores tendrán apoyo clave para atender pacientes

Colombia inició una nueva etapa en la incorporación de inteligencia artificial (IA) en la atención médica a distancia. La Resolución 1644 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, establece las condiciones bajo las cuales estas tecnologías pueden utilizarse como herramientas de apoyo en la prestación de servicios de telemedicina.
La regulación permite que las plataformas de inteligencia artificial participen en determinadas actividades relacionadas con la atención en salud. Sin embargo, fija un límite frente al papel que pueden desempeñar: la tecnología no puede sustituir el criterio clínico, la autonomía de los profesionales ni la relación entre el personal de salud y los pacientes.
Además, el uso de estas herramientas debe estar acompañado por supervisión humana, de manera que las decisiones relacionadas con la atención médica continúen bajo responsabilidad de los profesionales correspondientes.
La calidad de los datos será determinante para la inteligencia artificial en salud
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La implementación de sistemas de IA también plantea retos para las instituciones que prestan servicios de telemedicina, especialmente en materia de información clínica. Uno de los principales desafíos será garantizar que los datos utilizados por estas tecnologías sean confiables, seguros y puedan intercambiarse entre diferentes sistemas.
De acuerdo con la regulación, los prestadores que ofrecen servicios de telemedicina deben garantizar la interoperabilidad de sus sistemas con la Historia Clínica Electrónica. Esto significa que la información necesaria para los procesos de atención debe estar disponible de manera adecuada, sin poner en riesgo la seguridad y protección de los datos de los pacientes.
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Este aspecto adquiere relevancia porque el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial depende, en buena medida, de la información con la que son alimentadas. Aunque estos sistemas pueden procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones, los resultados estarán condicionados por la calidad, integridad y disponibilidad de la información utilizada.
Por esta razón, la incorporación de IA en los servicios de salud no se limita a implementar nuevas plataformas tecnológicas. También requiere que las instituciones cuenten con sistemas capaces de organizar, compartir y proteger adecuadamente los datos clínicos.
Alfredo Almerares, Clinical Executive Manager de InterSystems, señaló que la inteligencia artificial debe proporcionar nuevas capacidades a los profesionales de la salud y contribuir a la toma de decisiones, pero debe estar integrada con la información clínica y con los procesos de las organizaciones.
La interoperabilidad, la seguridad y la calidad de los datos serán elementos centrales para que estas soluciones puedan incorporarse a los procesos de atención. Al mismo tiempo, la supervisión de los profesionales seguirá siendo necesaria para preservar el criterio clínico y la relación con los pacientes.