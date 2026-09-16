Gobierno De la Espriella confirma aumento clave en pago que transfiere a las EPS por afiliado

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anticipó al presidente del Congreso que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el próximo año estaría entre 12 % y 13 %, de acuerdo con las estimaciones que actualmente adelanta el Gobierno De la Espriella con información del sistema de salud.
Cabe precisar que la UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado para financiar la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios. Su actualización anual tiene en cuenta, entre otros factores, el comportamiento de los precios y las variaciones en la utilización de los servicios médicos.
La funcionaria también señaló que el cálculo debe incorporar las variaciones registradas en las frecuencias y severidades de los servicios de salud. Bajo estos parámetros, la proyección preliminar apunta a un incremento de entre 12 % y 13 %.
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“Primero, conservar la inflación, por lo menos. Segundo, en términos de frecuencias y severidades, tendría que aumentar por lo menos 12, 13 %”, explicó la ministra al referirse al ejercicio técnico que adelanta su cartera.
La definición final del incremento de la UPC será relevante para las entidades responsables de garantizar la atención de los afiliados y para la planeación financiera del sistema de salud durante el próximo año.
Durante su intervención, la ministra también entregó un balance sobre las afectaciones registradas en instituciones de salud de diferentes regiones del país.
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De acuerdo con la información presentada, se reportaron 440 instituciones afectadas en 11 departamentos. De este total, 150 fueron priorizadas para la atención, mientras que 19 presentan daños que corresponden a pérdida total o requieren reposición.
Vesga indicó que el departamento con mayor nivel de afectación es Valle del Cauca. También mencionó a Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas entre los territorios impactados.