Así crecería la economía de Colombia al 6 %: ¿Qué pasará con el empleo?

Una de las metas del gobierno De la Espriella es que la economía de Colombia crezca sustancialmente por encima de su potencial. En el marco de esta iniciativa, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó detalles del proyecto.
El mandatario Abelardo de la Espriella ya había mencionado, incluso en campaña, que la reactivación petrolera sería uno de estos pilares.
Sin embargo, la idea de que la economía de Colombia repunte hasta un 6 %, agregó, requiere de un trabajo mucho más articulado y que priorice los sectores con mayores perspectivas.
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“Junto a los ministros de las carteras con mayor potencial para impulsar el crecimiento, estamos definiendo los lineamientos que presentaremos al presidente De la Espriella”, afirmó Restrepo.
Así crecerá la economía de Colombia al 6 %
El funcionario explicó que la meta es clara: llevar el crecimiento del PIB al 6 %, “articulando el Gobierno, el sector privado, la academia, la comunidad internacional y la ciudadanía”.
El vicepresidente colombiano agregó que lo anterior se realiza “para atraer más inversión, elevar la productividad y generar más oportunidades para los colombianos”.
En días recientes, el gobierno De la Espriella ha manifestado la intención de destrabar y simplificar el sistema tributario como otra de las medidas para mejorar los indicadores de inversión y productividad.
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La economía de Colombia crecerá al 6 %, añadió el presidente De la Espriella, atrayendo inversiones que se traduzcan en empleo, por lo que la iniciativa también contempla eliminar el impuesto al patrimonio.