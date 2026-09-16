Gobierno cambia sus cuatro representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

El Gobierno de Abelardo de la Espriella renovó a sus cuatro representantes principales en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), mediante cuatro decretos expedidos el 15 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los nuevos integrantes son Gregory Steven Schaller Gallardo, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Lewis Giovanni Grosso y Luis Alberto Arango Escovar. Los actos administrativos señalan que ocuparán los puestos que quedaron vacantes tras la terminación de las designaciones de cuatro representantes anteriores.
La normativa establece que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene 12 miembros principales y 12 suplentes, de los cuales cuatro principales y cuatro suplentes corresponden a la representación del Gobierno Nacional.
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Los cuatro cambios
El Decreto 1396 designó a Gregory Steven Schaller Gallardo, CEO de Schaller Tech, como miembro principal, en reemplazo de Roberto Robles Angel, cuya designación había terminado mediante un decreto de abril de 2024.
El Decreto 1397 nombró a Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, luego de que el Gobierno finalizara la designación de José Orlando Rodríguez mediante el Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026.
En el Decreto 1398, el Gobierno designó a Lewis Giovanni Grosso, vicepresidente de distribución y ventas de seguros Allianz, tras finalizar la representación que tenía Luz Marcela Morales Gómez.
Por último, el Decreto 1399 designó a Luis Alberto Arango Escovar para ocupar el puesto que tenía Polo Ávila Navarrete, cuya designación también terminó mediante el Decreto 1369 del 9 de septiembre.
Los cuatro nuevos integrantes deberán posesionarse ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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