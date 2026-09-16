Atención | Gobierno Trump mantiene descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, dio a conocer que mantiene la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, decisión adoptada hace aproximadamente un año durante el gobierno del expresidente Petro.
De acuerdo con Estados Unidos y de conformidad con la sección 706(2)(A) de la FRAA, Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia son designados como países que han incumplido “de manera manifiestamente demostrable, durante los últimos 12 meses, la adopción de esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra los narcóticos”.
Estados Unidos sustenta la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico en los avances que, según el gobierno Trump, se han logrado para proteger al pueblo estadounidense de las drogas mortales y de las organizaciones narcoterroristas.
¿Por qué se mantiene la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico?
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“Bajo esta Administración, la frontera sur es la más sellada y segura de la historia de los Estados Unidos, gracias a las mayores inversiones en seguridad fronteriza y aplicación de la ley en la historia de la Nación. Tras cuatro años de caos de fronteras abiertas, las incautaciones de fentanilo y otras drogas traficadas hacia los Estados Unidos se han reducido a más de la mitad, y las muertes por sobredosis de drogas se han desplomado”, dice la Presidencia de ese país.
“Esta Administración ha salvado decenas de miles de vidas estadounidenses de esta plaga. Los narcoterroristas responsables de esta invasión están muertos, en la cárcel o viviendo con temor sabiendo que serán los siguientes en enfrentar la justicia estadounidense”, complementa la decisión.
Finalmente, para la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, se tuvo en cuenta que Estados Unidos ha desplegado a las fuerzas militares “más poderosas de la historia del mundo para atacar a los narcoterroristas dondequiera que amenacen al país. Detrás del poder del ejército estadounidense, esta Administración ha destruido la infraestructura de los carteles, ha cerrado antiguas rutas de tráfico a través de fronteras marítimas y terrestres, y ha capturado y abatido a cientos de los narcoterroristas más despiadados”.
El gobierno del presidente De la Espriella había manifestado que adelanta las reuniones necesarias para que, a partir de los resultados recientes en materia de orden público, se comience a revisar el compromiso de Colombia en la lucha antidrogas.
Encuentre aquí la decisión completa del gobierno de Estados Unidos
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