Billetera dale! (Grupo Aval) lanza compra-venta de dólares y euros digitales con rentabilidad; habilitará remesas

José Manuel Ayerbe, CEO de dale!, la billetera digital del Grupo Aval, anunció hoy nuevos servicios para sus cinco millones de usuarios en Colombia.
Se trata de la posibilidad de comprar y vender dólares y euros digitales directamente desde la app usando el mecanismo de monedas estables (stablecoins) que hace un seguimiento de 1:1 del precio de esas monedas pero en formato digital.
El ejecutivo reveló además que, de la mano de su aliado fintech Akaunt, lanzó el sistema de compra-venta de divisas que no tendrá comisiones y que actualizará la tasa de cambio cada 15 minutos para obtener el mejor precio del mercado.
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A ello se suma que dentro de la app se encuentra disponible una tarjeta de crédito de la franquicia Mastercard para hacer compras internacionales usando la divisa que mejor les convenga.
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Rentabilidad por ahorro en dólares y euros
Ayerbe aseguró que otra de las novedades es que la app de dale! generará rentabilidad para los usuarios que decidan ahorrar en dólares y en euros.
Esa rentabilidad será del 5 % E.A. (efectivo anual) y solo tiene como requisito mantener un saldo mínimo de US$50.
Remesas desde la billetera digital
El CEO de dale! dijo, asimismo, que se habilitará desde finales de septiembre de 2026 la posibilidad de recibir y enviar remesas desde la app hacia y desde Colombia.
Agregó que esa opción de recibir recursos desde el extranjero buscará tener la mejor opción de operación para los usuarios y con mejores condiciones de mercado.
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