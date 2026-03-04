Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá: exclusividad, respaldo y crecimiento para las empresas

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, dinámico y retador, contar con respaldo institucional, conexiones estratégicas y beneficios reales se convierte en un factor determinante para crecer de forma sostenible.
En este contexto, el Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá se posiciona como una comunidad exclusiva empresarial que reúne a más de 20.000 empresas comprometidas con la excelencia, la formalidad y el desarrollo económico del país.
Formar parte de esta comunidad es acceder a una experiencia empresarial diferenciadora, que desde el primer momento se nota en la calidad de los servicios, en la agilidad de los trámites, en el acceso preferencial a espacios empresariales, en la formación especializada y en una agenda permanente de eventos diseñados para generar conexiones de valor.
Adicional a todo lo anterior, se siente en el acompañamiento, en el ahorro, en el bienestar, en la confianza para tomar mejores decisiones y en el respaldo constante de una institución líder.
Más de 40 beneficios que transforman la gestión empresarial
Pertenecer al Círculo de Afiliados permite acceder a un portafolio integral de más de 40 beneficios exclusivos, diseñados para impactar la operación, el crecimiento, la sostenibilidad y la calidad de vida de empresarios, empresarias y sus equipos.
Entre estos beneficios se destacan los certificados gratuitos del Registro Mercantil, descuentos preferenciales en programas de formación empresarial, diplomados y seminarios, acceso sin costo a ferias propias de Corferias, participación en eventos académicos y empresariales de alto nivel, y espacios permanentes de networking que facilitan la generación de alianzas estratégicas.
A esto se suman entradas gratuitas y tarifas especiales en escenarios culturales, experiencias recreativas y beneficios exclusivos en marcas aliadas de sectores como moda, turismo, bienestar, gastronomía y productos para mascotas, que contribuyen al equilibrio entre la vida personal y profesional.
Asimismo, los afiliados cuentan con acompañamiento especializado junto a universidades y personas expertas para la construcción de planes de mejora empresarial, además del acceso sin costo a la Comunidad Digital CCB, una plataforma que impulsa la visibilidad de los negocios, promueve conexiones estratégicas y abre nuevas oportunidades comerciales.
Cada uno de estos beneficios se traduce en ahorro real, fortalecimiento de capacidades, expansión de redes y decisiones más informadas.
Renovar: una decisión estratégica que impulsa el crecimiento
Para hacer parte del Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá, es indispensable renovar oportunamente la matrícula mercantil y adquirir la membresía a esta exclusiva comunidad. Por eso, la invitación que hacen es para que empresarios y empresarias conviertan este trámite en una decisión estratégica para el crecimiento y la proyección de sus negocios.
Porque renovar no solo permite conservar el estatus de afiliado y mantener el acceso a los beneficios exclusivos, sino también acceder a incentivos especiales, experiencias memorables y oportunidades adicionales que la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece durante esta temporada.
“Es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la formalidad, fortalecer la competitividad y seguir avanzando dentro de una comunidad que acompaña, conecta y transforma”, aseguran desde la Cámara de Comercio de Bogotá.
Una comunidad que acompaña, conecta y genera impacto
Ser parte del Círculo de Afiliados es contar con un aliado estratégico para enfrentar los grandes desafíos actuales: transformación digital, innovación, sostenibilidad, expansión comercial y fortalecimiento del talento humano. Es tener acceso permanente a información relevante, espacios de aprendizaje, asesoría especializada y escenarios de relacionamiento que impulsan la evolución constante de las empresas.
En esta comunidad, cada beneficio suma, cada conexión aporta y cada experiencia genera valor. En otras palabras, la exclusividad se vive en cada servicio, evento y oportunidad que impulsa el desarrollo empresarial.
Así las cosas, pertenecer al Círculo de Afiliados es experimentar un acompañamiento integral que se traduce en confianza, respaldo y crecimiento sostenible.
Por eso, la invitación que hacen es a renovar la matrícula mercantil y la membresía al Círculo de Afiliados por internet hasta el 31 de marzo en ccb.org.co, para seguir disfrutando de estos beneficios exclusivos, acceder a incentivos especiales y continuar siendo parte de una comunidad empresarial donde la exclusividad se nota y se siente.
