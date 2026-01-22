La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reeligió en sesión ordinaria a Enrique Vargas Lleras como su presidente.
Vargas Lleras es abogado de la Universidad del Rosario con diplomado en Derecho Internacional Humanitario y experto en Contratación Pública.
Además, se desempeña como socio principal de la firma Vargas Abogados y Cía. Ltda., oficina de abogados dedicada principalmente a la asesoría jurídica en el campo del derecho público y del derecho privado. La entidad también se especializa en asociados con las telecomunicaciones, los servicios públicos, seguros y fiducia mercantil.
En paralelo, la Junta también ratificó el rol de Juan Pablo Fajardo Rodríguez como vicepresidente de este órgano directivo.
Fajardo es miembro de la firma ART Books Ediciones SAS. Su formación ha estado enfocada en el área comercial y de mercadeo y es especialista en reorganización de empresas.
Dentro de su preparación académica se destaca que es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), así como especialista en mercadeo estratégico.
Los dos miembros de la junta son representantes de los empresarios y arrancarán un segundo periodo al frente de la Junta.