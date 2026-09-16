Estados Unidos hará nueva y millonaria inversión en Colombia para mejorar la seguridad

Colombia recibiría nuevos recursos de Estados Unidos destinados a fortalecer la cooperación en materia de seguridad, luego de que el Gobierno de ese país notificara al Congreso una modificación en la distribución de fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información comunicada por Washington, se trata de US$52 millones que serán reasignados a Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
Los recursos hacen parte de los mecanismos de cooperación internacional que Estados Unidos utiliza para respaldar las capacidades de seguridad y defensa de países considerados socios estratégicos.
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La modificación presupuestal contempla el traslado de recursos que inicialmente estaban previstos para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. Con el cambio, el dinero será dirigido a los cuatro países latinoamericanos, con énfasis en el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región.
Colombia recibe recursos en un nuevo escenario de cooperación con Estados Unidos
La decisión se conoce después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia, Ecuador y Perú. Durante estos encuentros, Washington avanzó en acuerdos y compromisos relacionados con la lucha contra las drogas, la seguridad y la cooperación entre los países.
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En el caso colombiano, los nuevos recursos se incorporan a una relación bilateral en la que la cooperación en seguridad ha ocupado un lugar central. El financiamiento militar extranjero permite canalizar recursos para apoyar las capacidades de los países beneficiarios, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno estadounidense.
La decisión también se produce en un contexto de mayor atención de Washington sobre América Latina y el Caribe. La administración de Donald Trump ha planteado la importancia estratégica de la región y ha manifestado su preocupación por la creciente participación de potencias externas, particularmente China y Rusia.
Marco Rubio ha señalado que Estados Unidos considera a América Latina y el Caribe como una zona relevante para sus intereses estratégicos. En ese marco, la cooperación en seguridad, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de alianzas regionales forman parte de la agenda de Washington.
La administración estadounidense aclaró que la reasignación de los US$52 millones no representa la suspensión total de la asistencia militar destinada a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.
Estos países continuarán teniendo acceso a programas de cooperación y asistencia de Estados Unidos. Sin embargo, los recursos incluidos en esta modificación presupuestal serán destinados ahora a Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.