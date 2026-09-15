Famisanar seguirá intervenida por un año más: Minsalud prorrogó la medida

El Ministerio de Salud autorizó prorrogar por un año más la intervención forzosa de la EPS Famisanar. La medida quedará en firme desde este 16 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 15 de septiembre de 2027.
El aval de la cartera quedó fijado a través de la Resolución 407 del 15 de septiembre de 2026, con la que también se pospone la toma inmediata de bienes, haberes y negocios de la entidad prestadora de salud.
En esa misma línea, la normativa establece que Famisanar deberá continuar reportando información en el Sistema Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX, de acuerdo con las directrices que le imparta la Superintendencia Nacional de Salud.
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Así mismo, se aclara que, si bien se extiende la medida por el periodo antes señalado, la Supersalud puede hacer el levantamiento de la misma antes de su vencimiento.
Esta es la tercera vez que se prorroga la aplicación de la intervención a esta EPS, cuyo proceso original inició en septiembre de 2023.
En esta oportunidad, el nuevo aval responde, según el documento, a que su agente interventor, Mauricio Molina, emitió el 16 de julio un concepto en el que argumentaba la viabilidad de la medida en la operación de la entidad.
De acuerdo con Molina, la intervención ha generado “resultados verificables y medibles”, que evidenciarían la recuperación progresiva de Famisanar. Sin embargo, estos aún debían consolidarse para garantizar su sostenibilidad.
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