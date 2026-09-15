tyba supera US$2.000 millones en activos administrados de inversionistas en Colombia, Perú y Chile

tyba por Credicorp Capital, plataforma digital de inversiones de Credicorp, superó los US$2.000 millones en activos bajo administración (AUM) entre Colombia, Perú y Chile, al tiempo que cumple siete años desde su lanzamiento en el mercado colombiano.
El hito se produce en medio de la expansión de las soluciones de inversión digitales en la región. Durante el periodo desde su llegada a Colombia, más de 120.000 clientes han invertido a través de la plataforma.
“Este hito refleja la confianza que miles de personas han depositado en tyba para gestionar sus inversiones y construir su patrimonio a largo plazo. Nuestro compromiso es seguir ampliando el acceso a alternativas de inversión de calidad, combinando asesoría, tecnología y una experiencia simple que permita a más personas tomar decisiones financieras informadas”, señaló Felipe García, CEO de tyba por Credicorp Capital.
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tyba amplía alternativas de inversión
La plataforma ha incorporado nuevas alternativas y funcionalidades para que sus usuarios gestionen sus portafolios desde un mismo canal.
Entre las opciones disponibles se encuentra el acceso a acciones y ETF listados en la Bolsa de Nueva York, además de los fondos mutuos administrados por Credicorp Capital S.A. SAF y otros productos de inversión disponibles en la plataforma.
Otro de los cambios en la composición de sus usuarios ha sido el aumento de la participación femenina. Actualmente, una de cada tres personas que invierte a través de tyba es mujer, según la compañía.
La plataforma también recibió recientemente el reconocimiento de Rankia como Mejor Fintech de Inversión 2026 en Colombia y Perú.