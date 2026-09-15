Alex Saab se declara culpable en EE. UU. por lavado de dinero

El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas. Su declaración se da después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía con el que se habría comprometido a entregar información de interés a las autoridades.
Como parte del acuerdo, el también exministro del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela acordó entregar US$195 millones en efectivo y bienes que habría obtenido a través de operaciones ilícitas.
De acuerdo con medios internacionales, los demás términos del pacto, que comprende cerca de 12 páginas, se encuentran bajo reserva.
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Si bien la sentencia se conocerá hacia mediados de enero, se estima que Saab podría enfrentar una pena cercana a 20 años en prisión, la penalidad más alta para este tipo de cargos.
El empresario fue detenido en Caracas (Venezuela) en febrero de este año, donde permaneció bajo custodia hasta ser deportado a Estados Unidos a mediados de mayo. Cuatro meses después del operativo que derivó en la captura de Maduro.
El 18 de mayo, el empresario compareció por primera vez ante una corte federal de Miami. Ahí fue notificado de las acusaciones en su contra por presunta conspiración para lavar dinero y ocultar el origen y control de fondos vinculados a Venezuela.
El caso también relaciona a otros acusados involucrados cuyas identidades no han sido reveladas, así como referencias a supuesto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos.
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