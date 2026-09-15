Dólar en Colombia se movió al alza y cerró en $3.117 tras jornada de alta volatilidad

La cotización del dólar en Colombia revirtió su tendencia previa y cerró este martes en $3.117, lo que representó un incremento de +$13,90 (+0,45 %) frente al dato del lunes ($3.103,10).
La sesión presentó un amplio rango de negociación: abrió a la baja en $3.100 y retrocedió hasta un piso intradiario de $3.089,50. No obstante, la firmeza global de la divisa estadounidense terminó imponiéndose hacia el final de la sesión, llevando al tipo de cambio a tocar un precio máximo de $3.117,00, el cual coincidió con el valor de cierre.
De acuerdo con Credicorp Capital, la tasa de cambio aún mantiene flujos de venta estructurales asociados al atractivo del diferencial de tasas (carry trade) y las potenciales monetizaciones por emisiones de TES del Gobierno.
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Por su parte, Acciones & Valores destacó que, si bien las tasas altas de los bonos del Tesoro y la cautela antes de la FED presionan al alza, el petróleo elevado y la resiliencia de las monedas latinoamericanas continúan conteniendo depreciaciones severas.
A la par, el Índice DXY se fortaleció un 0,26 % hasta las 99,64 unidades, tocando máximos de dos semanas apoyado por el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por encima del 5 %.
Petróleo supera los US$109 impulsado por tensiones
En los mercados internacionales de materias primas, los precios del crudo continuaron su rally alcista marcando nuevos máximos de cuatro meses.
El petróleo Brent avanzó un 3,54 % hasta los US$109,42 por barril y la referencia WTI trepó un 5,04 %, ubicándose en US$106,50 por barril.
La subida respondió a la incertidumbre sobre la reactivación del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita, sumado a la negativa de Irán de entablar negociaciones con EE. UU. y la falta de consensos sobre la protección de la infraestructura energética global.
Expectativa máxima en los mercados por decisión de tasas de la FED
La atención global de los analistas e inversionistas está centrada en la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE. UU. este miércoles:
El mercado asigna una probabilidad de hasta 92 % a un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la FED, lo que ubicaría el rango de referencia entre 3,75 % y 4,00 %.
Más allá del ajuste, los operadores analizarán el diagrama de puntos (dot plot), las proyecciones macroeconómicas y el tono del comunicado para determinar si septiembre marca el techo del ciclo de ajuste monetario o si se mantendrán nuevas alzas en lo que resta del año.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,10 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,472 % desde los 12,399 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,669 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,620 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,666 %; la jornada anterior en 12,651 %.
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