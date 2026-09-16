Premercado | Bolsas rebotan mientras inversores esperan decisión de la FED: aumentan las reservas de petróleo en EE. UU.

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas avanzaron levemente el miércoles mientras los inversores aguardaban la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, con las ganancias en Corea del Sur y Japón ayudando a la región a recuperarse de las pérdidas recientes.
El índice MSCI Asia Pacífico subió alrededor de un 0,2 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 0,9 % y el Nikkei 225 de Japón avanzó un 0,6 %. El Hang Seng de Hong Kong cedió un 0,2 %.
Por su parte, las acciones tecnológicas asiáticas mostraron un comportamiento mixto. SK Hynix subió un 4,2 % y Samsung Electronics ganó un 2,3 %, mientras que Kioxia cayó un 1,8 %. Murata Manufacturing avanzó un 1,6 %, Largan subió un 4,6 % y Taiwan Semiconductor Manufacturing cedió un 0,2 %.
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El CSI 300 de China continental subió un 0,6 % y el Índice Compuesto de Shanghái ganó un 0,5 %. La producción industrial de agosto creció un 5,2 %, pero las ventas minoristas aumentaron apenas un 0,4 %, mientras que la inversión en activos fijos cayó un 7,2 % en los primeros ocho meses y la inversión inmobiliaria se desplomó un 19,9 %, lo que pone de relieve la debilidad de la demanda interna a pesar de la resistencia de la actividad fabril.
Las acciones tecnológicas de Hong Kong mostraron un comportamiento mixto, con Alibaba cayendo un 0,5 %, Meituan un 1,3 %, JD.com un 1,22 % y Tencent un 1 %, mientras que MiniMax se disparó un 5,2 % y Z.AI ganó un 6 %.
En temas de tasas, el Banco de Inglaterra sigue el jueves y el Banco de Japón el viernes, lo que convierte este período en un tramo decisivo para la política monetaria global.
Mercados de Europa
Las acciones europeas avanzaron ligeramente el miércoles, estabilizándose tras una fuerte caída que llevó a las bolsas continentales a mínimos de varios meses, ya que los participantes del mercado se mostraron reacios a tomar posiciones direccionales importantes antes de la decisiva decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.
El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,5 %, logrando un tímido rebote tras caer a su nivel más bajo en tres meses durante la sesión del martes. El modesto avance refleja un respiro táctico en las bolsas regionales, que han sido duramente golpeadas por los precios del petróleo crudo en tres dígitos, la escalada de riesgos marítimos en Oriente Medio y la elevada rentabilidad de los activos sin riesgo.
El DAX alemán y el FTSE 100 de Londres ganaron un 0,4 %, mientras que el CAC 40 francés subió un 0,3 %. El IBEX 35 español y el FTSE MIB italiano avanzaron un 0,6 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los mercados mundiales de acciones y renta fija se encuentran efectivamente en compás de espera mientras el Comité Federal de Mercado Abierto concluye su reunión de política monetaria de dos días más tarde en el día.
Los futuros sobre tipos de interés monitorizados a través del CME FedWatch descuentan ahora una probabilidad de aproximadamente el 92 % de una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos.
Esto representa una revisión drástica respecto a hace apenas una semana, cuando las probabilidades del mercado apuntaban a un resultado incierto, impulsadas al alza por unos datos de inflación persistentemente elevados en EE. UU. y por el crudo Brent manteniéndose firmemente por encima de los US$113 por barril tras los ataques al oleoducto saudí y los cuellos de botella en el transporte marítimo por el Mar Rojo.
Un movimiento de un cuarto de punto marcaría la primera subida de tipos de la Reserva Federal desde mediados de 2023.
La atención de los traders se centra intensamente en la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y en las proyecciones de política monetaria actualizadas.
Los inversores institucionales buscan claridad sobre si Warsh enmarca este movimiento como un ajuste puntual de carácter preventivo frente a la volatilidad energética, o como el primer paso de una serie de subidas de tipos destinadas a frenar la inflación de segunda ronda.
Petróleo y materias primas
Un rally de dos días en los precios del petróleo tomó un respiro el miércoles tras un inesperado aumento en las reservas de EE. UU., aunque el crudo se mantuvo elevado debido a las persistentes preocupaciones sobre interrupciones del suministro en Oriente Próximo.
Los futuros del petróleo Brent habían caído un 0,4 % hasta los US$108,37, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate habían bajado un 1,2 % hasta los US$104,67.
Los datos del American Petroleum Institute mostraron que las reservas de EE. UU. crecieron inesperadamente en 7,14 millones de barriles en la semana hasta el 11 de septiembre, superando las expectativas que apuntaban a una reducción de 1,8 millones de barriles. Los datos oficiales de reservas se publicarán más tarde hoy.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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