Graford Santamaría llega a la vicepresidencia comercial y de mercadeo de Ecopetrol

Ecopetrol informó la salida de Julio César Herrera Martínez como vicepresidente comercial y de mercadeo. Esta novedad en la plantilla de la petrolera se produce luego de que Herrera finalizara su relación laboral con la compañía por mutuo acuerdo.
“La empresa agradece el liderazgo y compromiso del doctor Herrera Martínez y le desea éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”, señaló la compañía en un comunicado reciente.
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En su reemplazo, Graford Santamaría Valbuena fue designado para tomar las riendas de esta vicepresidencia. El funcionario actualmente ocupa el cargo de director financiero de hidrocarburos dentro de Ecopetrol.
Santamaría cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y energético, 18 de ellos ocupando diversos cargos de liderazgo en la estatal energética, especialmente en la cadena del negocio de hidrocarburos en upstream, midstream y downstream, con foco en eficiencia operativa y valor sostenible.
Es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en finanzas de la Universidad Externado, magíster en finanzas de la Universidad de Los Andes, entre otros estudios y certificaciones.