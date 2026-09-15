Econometría tiene nueva directora: Carolina Suárez asume el liderazgo de la firma

La Asamblea de Accionistas de Econometría designó a Carolina Suárez como nueva directora de la firma. La elección se realizó en el encuentro del pasado 14 de septiembre.
Suárez tendrá la tarea de liderar al equipo y acompañar la consolidación de la visión de la compañía en materia de excelencia técnica, innovación y generación de conocimiento.
La firma destacó que esta asignación marca el inicio de una nueva etapa para Econometría para seguir fortaleciendo su crecimiento y generar conocimiento.
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“Este nombramiento representa una oportunidad para seguir construyendo sobre las bases que, durante cerca de cinco décadas, han caracterizado a Econometría: el rigor, la independencia, la calidad y el compromiso con nuestros clientes y con la sociedad”, destacó la firma.
La empresa también resaltó que la nueva directora cuenta con una amplia trayectoria en Econometría, así como con conocimiento de la organización, sus proyectos y el trabajo que vienen desarrollando con sus clientes y aliados.
“Su liderazgo, experiencia y compromiso con la firma serán fundamentales para continuar fortaleciendo nuestro propósito y proyectar a Econometría hacia nuevos desafíos”, resaltó la empresa.