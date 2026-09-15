 Ecopetrol tendrá plan de austeridad para optimizar recursos tras administración de Roa

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Exclusivo | Ecopetrol tendrá plan de austeridad para optimizar recursos tras administración de Roa

Este proyecto será de obligatorio cumplimiento para Ecopetrol y sus filiales, tales como Hocol, Reficar o Cenit.

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Ecopetrol. Imagen: Alejandro Correa/Valora Analitik
Ecopetrol. Imagen: Alejandro Correa/Valora Analitik

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Luego de la salida de Ricardo Roa y de Juan Carlos Hurtado de Ecopetrol, junto con los cambios en la Junta Directiva, la compañía tendrá un plan de austeridad para 2027. Estos abarcan desde estudios y diseños de proyectos, servicios profesionales y de contratación, viáticos, y no solo en Ecopetrol, sino también en filiales como la Refinería de Cartagena (Reficar), Hocol o Cenit.

Fuentes le revelaron a Valora Analitik que, en cuanto a los estudios y planeación de nuevos proyectos, habría una disminución de 10 % en los montos asignados frente a los planes de 2026, junto con la priorización total o parcial de reutilizar todas las informaciones e insumos que se hayan contratado previamente con la finalidad de reducir costos.

Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik
Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik

A la vez, se hizo mención en este punto de que todos los proyectos van a necesitar de una aprobación definitiva y explícita de las áreas que estén encargadas con la finalidad de que se evite cualquier duplicidad. Incluso se deberá evaluar si proyectos que tienen características similares deben avanzar en conjunto o priorizar una iniciativa encima de la otra.

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En cuanto a los servicios profesionales y en contratación. La empresa decidió que las áreas que cumplan con su meta en materia presupuestal no van a tener un crecimiento en su presupuesto para 2027. A las que tengan un sobrecumplimiento en los indicadores se les hará una reducción de 5 %. Lo anterior aplica para contratación externa de proveedores, servicios, pero no afectaría a los empleados directos de la compañía.

Frente a eventos, suscripciones, publicidad, se va a exigir que no haya una duplicidad en participaciones de contratos. A la vez, las áreas que cumplan con los indicadores tendrían una reducción de 5 %, en las que haya sobrecumplimiento, se presentaría una baja en los recursos del presupuesto de 10 %. Esto incluiría materiales impresos, publicidad, patrocinio, eventos, suscripciones y publicaciones.

Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik
Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik

En cuanto a los viáticos, los departamentos que cumplan con indicadores tendrán una baja de 10 % en los montos asignados y los que tengan un sobrecumplimiento, el recorte sería de 20 %. Este plan sería de carácter obligatorio para las compañías del grupo, como se señaló anteriormente.

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La información revelada también indicó que este plan de austeridad y financiero va a tomar como base el corte de la ejecución del 30 de septiembre de 2026, con la finalidad de comparar los niveles de cumplimiento frente al presupuesto planeado para el año.

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