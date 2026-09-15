De la Espriella entregó primera vivienda en Quibdó y Constructora Capital adecuará el malecón

El presidente Abelardo De la Espriella visitó en Quibdó la primera vivienda reconstruida para una familia damnificada por el terremoto que afectó al departamento del Chocó.
La vivienda, ubicada en el barrio Medrano, fue construida como parte del programa ‘Adopta un Hogar’, iniciativa impulsada por Grupo Argos y el compositor e intérprete de música urbana Nicky Jam, que busca contribuir a la reconstrucción de 1.000 viviendas en Colombia, 500 de ellas en Chocó.
La solución habitacional fue construida mediante un sistema de steel frame, tecnología que utiliza perfiles de acero y permite agilizar y organizar el proceso de ensamblaje directamente en el lugar de construcción.
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Esta primera vivienda representa el primer resultado de un compromiso que contempla inversiones superiores a $100.000 millones, recursos que serán destinados a las soluciones habitacionales, el transporte de materiales y la mano de obra necesaria para ejecutar las 1.000 intervenciones previstas.
Durante la entrega, el presidente De la Espriella destacó el apoyo del sector privado y aseguró que quiso participar personalmente en la entrega de la primera vivienda.
“De verdad que no tengo sino agradecimiento con Argos. Y quise venir personalmente a entregar esta primera casa porque detrás de cada cifra hay una familia, detrás de cada tragedia hay sueños, detrás de cada situación hay una historia y con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad que se abre para esas familias”, dijo el mandatario desde el barrio Medrano donde Valora Analitik estuvo presente.
Así se distribuirán las 1.000 viviendas
El programa ‘Adopta un Hogar’ trabaja en articulación con el Fondo Milagro, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y otras autoridades nacionales y territoriales.
La distribución inicial contempla:
• Chocó: 500 viviendas en Quibdó, Unión Panamericana y el corregimiento de Opogodó, en Condoto.
• Valle del Cauca: 235 viviendas en Argelia, El Águila y El Cairo.
• Risaralda: 100 viviendas en Dosquebradas.
• Caldas: 100 viviendas en Chinchiná, en articulación con la Federación Nacional de Cafeteros.
• Quindío: 40 viviendas.
• Antioquia: 25 viviendas en Andes y Ciudad Bolívar.
El despliegue continuará esta semana con la entrega de una segunda vivienda en Ciudad Bolívar, Antioquia, como parte del avance de los distintos frentes de construcción.
Gobierno anuncia construcción del malecón de Quibdó
Durante la jornada en Quibdó, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció además que Constructora Capital se comprometió a construir el malecón de Quibdó y entregarlo “en unos meses”.
El anuncio se produjo luego de una gestión del Gobierno de Abelardo De la Espriella con empresas privadas.
“Hoy tenemos el compromiso de Constructora Capital. Es la empresa que va a construir nuestro malecón y se compromete a que esté listo en unos meses. Yo creo que es una de las constructoras más serias de Colombia”, afirmó Gómez Amín.