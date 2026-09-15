Gobernadora del Chocó detalla avances con el Gobierno Nacional para la reconstrucción, apuesta por el paso bioceánico y Obras por Impuestos

La reconstrucción del Chocó tras el terremoto requeriría cerca de $5 billones, de acuerdo con estimaciones de la Gobernación, que ya avanza en la estructuración del Plan Chocó para recuperar la infraestructura afectada e impulsar la reactivación económica y la inversión en el departamento.
Así lo explicó la gobernadora del Chocó en entrevista con Valora Analitik, al señalar que el objetivo no será únicamente recuperar lo perdido durante la emergencia, sino aprovechar la reconstrucción para impulsar nuevos proyectos y reducir las brechas históricas del departamento.
“Aquí no queremos solamente reconstruir lo que había, no podemos volver al 9 de agosto. Aquí queremos avanzar, dignificar y sobre todo proyectar el departamento hacia un desarrollo que permita que esta emergencia al menos garantice un cambio en la calidad de vida de la gente”, afirmó.
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La mandataria explicó que, tras la reunión en la que empresarios anunciaron recursos y proyectos para apoyar al departamento, comenzó un trabajo de planeación con los distintos ministerios para integrar estas iniciativas dentro de una estrategia común.
Entre los proyectos que hacen parte de este plan se encuentran un plan de vías, la construcción de un nuevo malecón para Quibdó, incluido un componente gastronómico, becas para jóvenes chocoanos y estrategias para vincular a productores locales como proveedores de empresas interesadas en comprar productos del departamento.
Según la gobernadora, Chocó ya cuenta con avances técnicos para varios de estos proyectos y no parte de cero en la estructuración de las iniciativas.
Por ejemplo, aseguró que la Gobernación ya había llevado los estudios y diseños del malecón a reuniones con el Ministerio de Comercio. Además, indicó que el departamento cuenta con la mayoría de las propuestas viales que se buscan impulsar dentro del proceso de recuperación.
Paso bioceánico, una apuesta que buscarán incluir en el Plan de Desarrollo
Uno de los proyectos que la Gobernación busca consolidar es el corredor o paso bioceánico, una iniciativa que, según explicó la mandataria, acumula dos años de trabajo en estudios de prefactibilidad.
La gobernadora aseguró que estos estudios fueron desarrollados junto con la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y que el proyecto ya se encuentra en manos de la ANI para avanzar hacia la siguiente fase de factibilidad.
Para la mandataria, esta iniciativa debe convertirse en una apuesta de carácter nacional y no en un proyecto coyuntural.
“Yo creo que esa es una meta que debe ser una meta de nación, no una meta de momento, sino específicamente una oportunidad nacional. El departamento del Chocó es el único departamento que tiene puertos de aguas profundas naturales que garanticen además la competitividad con un puerto de gran calado”.
Y agregó: “Tiene además una visión de ser el único departamento con acceso a las dos costas, con menos de 300 kilómetros de distancia entre una costa y la otra, para efectos de esta gran operación que logísticamente pudiera representar un impacto tan grande para el producto interno bruto nacional”.
“Yo creo que hay que aprovechar que hay un camino recorrido, hay que aprovechar que hay alternativas, hay que aprovechar que hay propuestas y consolidarlas ahora dentro del nuevo Plan de Desarrollo para que pueda ser una realidad”, puntualizó la gobernadora.
El costo de la reconstrucción y las reuniones con el Gobierno Nacional
Sobre los recursos necesarios para atender la emergencia y reconstruir el departamento, la gobernadora estimó que se requerirían cerca de $5 billones.
Una parte importante de estos recursos estaría destinada a la intervención de alrededor de 32.000 viviendas, además de la recuperación de infraestructura pública y programas para la reactivación económica de las zonas afectadas.
La mandataria señaló que el trabajo de articulación ya comenzó con el viceministro de Desarrollo Rural, también designado para gerenciar y coordinar la reconstrucción, José Leonidas Tobón. Asimismo, indicó que la Gobernación trabaja con Jaime Uribe en la estructuración del nuevo fondo destinado a apoyar este proceso.
“Hemos comenzado ya. Inmediatamente se surtió la reunión, ahí mismo arranqué la planeación específica con cada uno de los ministerios para poder integrar los anuncios hechos por el sector empresarial, específicamente en lo que tiene que ver con el plan de vías, con la construcción del nuevo malecón de Quibdó, con la estructuración de las becas que van a recibir los jóvenes”.
La gobernadora comentó que las reuniones con el Gobierno y sus distintos ministerios avanzan, “Ya tuvimos una reunión con el señor viceministro, que además es la persona que ha sido definida como gerente para la reconstrucción en el departamento y articulador. Ya tenemos un trabajo que ha comenzado”.
Frente al trabajo con Jaime Uribe, gerente del ‘Fondo Milagro’ señaló: “Este fondo, por ser nuevo, está en su propio proceso de constitución y estructuración, y eso lo sabemos, pero a la par se van estructurando acciones que permiten que el proceso avance”.
Chocó listo para Obras por Impuestos
Finalmente, destacó el potencial de Obras por Impuestos como una de las principales herramientas para atraer inversión privada hacia la recuperación del Chocó.
La gobernadora consideró clave avanzar en cambios que permitan darle mayor flexibilidad al mecanismo, ampliar su base gravable y facilitar la selección de proyectos orientados específicamente a la reconstrucción.
A su juicio, estas modificaciones podrían permitir una mayor participación del sector privado en la recuperación del departamento y complementar los recursos públicos destinados a superar la emergencia.
“Es uno de los aspectos más importantes, porque con las reformas que esto requiere se busca darle más movilidad al mecanismo, que no se haga por convocatorias específicas, que se amplíe la base gravable. Esa es una herramienta que está, yo creo, con la mayor disposición de transformar y de permitir la inversión privada para efectos de la recuperación nacional”, finalizó.