¿Quiere invertir en bolsa desde Colombia? Solo el 1,16 % lo hace y estas son las claves para empezar

Para muchos colombianos, hablar de invertir todavía está asociado con tener grandes cantidades de dinero, conocer de economía o asumir riesgos que pueden terminar afectando los ahorros. Sin embargo, cada vez más personas se preguntan qué hacer con el dinero que logran guardar y cómo pueden ponerlo a trabajar a largo plazo. El problema es que, aunque existe interés, el conocimiento para dar ese paso todavía es limitado.
Lea también: El presupuesto de Colombia subió $60 billones: lo que puede pasar con la deuda, los impuestos y el crecimiento
De acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) citados por el educador financiero Eduardo Rivera, apenas 1,16 % de la población colombiana participa activamente en el mercado bursátil. La cifra muestra el amplio espacio que todavía existe para que los ciudadanos conozcan alternativas distintas a las tradicionales y evalúen cómo incorporarlas dentro de su estrategia financiera.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El interés, sin embargo, parece ser mayor que la participación efectiva. Según encuestas realizadas por Rivera, 72 % de las personas afirma tener dinero ahorrado que quisiera aprender a invertir con mayor criterio, mientras que 58 % reconoce que genera ingresos, pero no sabe cómo hacer crecer ese capital.
Invertir en bolsa no significa dejar de lado los CDT
Tradicionalmente, los colombianos han recurrido a productos como los CDT y a la compra de vivienda cuando buscan proteger o aumentar su patrimonio. La inversión en acciones y otros activos bursátiles puede funcionar como un complemento de esa estrategia, al permitir acceder a alternativas con potencial de crecimiento en horizontes más largos.
Rivera plantea que la volatilidad que atraviesan actualmente los mercados deja una lección relacionada con la diversificación: “La volatilidad que estamos viviendo deja una lección clara: nunca más un solo ingreso”.
El educador financiero aclara que los CDT siguen siendo una alternativa para quienes buscan estabilidad, pero considera que construir patrimonio también puede implicar incorporar diferentes mercados, monedas y sectores para disminuir la dependencia de una sola fuente de ingresos o de una economía.
La coyuntura internacional hace especialmente relevante esta discusión. Actualmente, los mercados enfrentan movimientos asociados con tasas de interés, inflación, comercio internacional y tensiones geopolíticas, factores que pueden generar variaciones importantes en acciones, bonos y materias primas.
¿Por dónde puede empezar alguien que nunca ha invertido en la bolsa de valores?
Uno de los primeros pasos no consiste en escoger una acción determinada, sino en determinar cuánto dinero puede destinar realmente a una inversión. La recomendación es separar primero los recursos necesarios para cubrir gastos y obligaciones de corto plazo. El dinero destinado al mercado debería ser un excedente que la persona pueda mantener invertido durante varios años sin poner en riesgo su estabilidad financiera. “Invertir no empieza escogiendo una acción, sino definiendo cuánto dinero realmente se puede dejar trabajando durante años”, explica Rivera.
Este punto es especialmente relevante para quienes llegan a la bolsa buscando ganancias rápidas. Invertir implica asumir que los precios pueden subir o bajar y que no existe una estrategia que garantice resultados positivos.
Puede interesarle: Fondos de pensiones en Colombia: así puede afectar la caída del dólar a su ahorro pensional
La constancia puede tener mayor importancia que intentar determinar cuál es el día perfecto para comprar. Rivera sostiene que, una vez identificado el excedente disponible, la disciplina de realizar aportes puede ser más relevante que tratar de acertar constantemente el momento de entrada.
La bolsa de Estados Unidos, otra alternativa para diversificar
Para los colombianos interesados en ampliar su exposición más allá del mercado local, Estados Unidos representa una posibilidad por el tamaño y la diversidad de su mercado.
Según Rivera, allí los inversionistas pueden encontrar miles de compañías pertenecientes a sectores como tecnología, salud y consumo, algunos de ellos con una representación menor en Colombia. Esto permite distribuir el patrimonio entre diferentes empresas y economías.
Además, el acceso desde Colombia ya no necesariamente requiere contar con un capital elevado. Es posible abrir una cuenta con un intermediario regulado y construir una posición de manera gradual, dependiendo de la capacidad de aporte de cada inversionista.
Para cualquier persona que considere esta alternativa, la regulación del intermediario, las comisiones, los costos asociados, los activos disponibles y las condiciones de operación son aspectos que deben revisarse antes de transferir dinero.
Uno de los errores que puede cometer un nuevo inversionista es interpretar la diversificación como una forma de evitar las pérdidas. No es así. Tener inversiones en diferentes países, monedas o sectores no garantiza rentabilidades ni elimina la volatilidad. Lo que puede hacer es reducir la concentración del riesgo, debido a que diferentes activos y mercados pueden reaccionar de manera distinta ante un mismo evento.
Por ejemplo, una situación que afecte particularmente a una industria o economía no necesariamente tendrá el mismo impacto sobre todos los componentes de un portafolio diversificado. A cambio, el inversionista también queda expuesto a nuevos factores, como las variaciones de las monedas y las condiciones económicas de otros países. “No existe un mercado inmune a las crisis. La diferencia está en no tener todo el patrimonio expuesto a los mismos factores al mismo tiempo”, señala Rivera.
También puede leer: El presupuesto de Colombia subió $60 billones: lo que puede pasar con la deuda, los impuestos y el crecimiento
Así, para alguien que quiere comenzar a invertir en bolsa desde Colombia, la primera decisión no necesariamente debería ser qué acción comprar, sino cuánto dinero puede comprometer, durante cuánto tiempo, qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir y cómo encaja esa inversión dentro del resto de su patrimonio.