Grupo Argos prepara entrada a Venezuela en tres fases: así crecerá Cementos Argos en ese mercado

El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, explicó a Valora Analitik la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en Venezuela, con Cementos Argos como una de las principales apuestas para 2027.
Calle señaló que el grupo busca contribuir al crecimiento económico de Colombia no solo mediante la reconstrucción del país, sino también aprovechando nuevas oportunidades comerciales en Venezuela.
“Una de las oportunidades más importantes para que Colombia alcance su real potencial y el crecimiento económico que necesita para avanzar y resolver los retos que tiene en este momento es aprovechar las oportunidades de negocio que se abren en Venezuela”, afirmó desde Quibdó donde la empresa entregó la primera casa reconstruida tras el terremoto.
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En ese sentido, Cementos Argos ya avanza en una primera etapa de exportaciones de cemento hacia el vecino país. Actualmente, el material sale tanto de la planta de Cartagena como de la planta de Sogamoso y es transportado por vía terrestre hacia Venezuela, ingresando principalmente por Cúcuta y La Guajira.
Tres fases para crecer en Venezuela
De acuerdo con Calle, la estrategia contempla tres fases. La primera corresponde a las exportaciones terrestres que ya están en marcha.
La segunda etapa contempla el transporte marítimo de cemento desde la planta de Cartagena hacia un terminal marítimo en Venezuela. Según el presidente de Grupo Argos, esta alternativa permitirá “escalar de forma sustancial” las exportaciones de cemento hacia ese mercado.
La tercera fase contempla una presencia directa de la compañía en Venezuela. Esta posibilidad estaría relacionada con una compensación en especie por la deuda que el Gobierno venezolano mantiene con Cementos Argos como consecuencia de la expropiación de activos de la compañía durante el gobierno de Hugo Chávez, entre 2006 y 2007.
“Ya sí sería una presencia directa vía una compensación en especie en plantas cementeras y terminales marítimos por la deuda que tiene el Gobierno venezolano con la expropiación que sufrió Cementos Argos en el año 2006-2007 por el gobierno de Hugo Chávez”, explicó Calle.
El ejecutivo destacó que esta estrategia hace parte de una visión más amplia del grupo para identificar oportunidades de crecimiento y generación de valor en mercados donde existan condiciones para ampliar las operaciones.
Programa ACE 1.0 de Grupo Argos
En paralelo, Calle se refirió al avance del programa ACE 1.0 de Grupo Argos y aseguró que la compañía está satisfecha con la respuesta del mercado a los compromisos anunciados recientemente.
El presidente de la compañía destacó tres ejes de trabajo: continuar rentabilizando las compañías operativas, transformar Odinsa en Grupo Argos Asset Management para convertirla en el gestor de activos del grupo y acercar los flujos de caja y dividendos de las compañías operativas a Grupo Argos.
A esto se suma el programa de recompra de acciones, que, según Calle, “va muy bien” y continúa avanzando como parte de la estrategia de generación de valor para los accionistas.
La reconstrucción de Colombia en manos de Grupo Argos
La compañía también mantiene su participación en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó al Chocó. Calle anunció un nuevo compromiso para intervenir el corregimiento de El Dos, en el municipio de Nueva Panamericana, donde se proyecta la construcción de cerca de 140 viviendas para familias que perdieron sus hogares.
La iniciativa contempla una reconstrucción integral y no solamente la construcción de viviendas. El proyecto incluirá instituciones educativas y acompañamiento social, con participación de la Fundación Santo Domingo y otros aliados del programa Adopta un Hogar.
“Vamos a hacerles vivienda nucleada, lo que yo llamo el primer la primera comunidad o el primer barrio Milagro, que van a ser cerca de 140 viviendas para 140 familias que lo perdieron todo en este corregimiento, pero con una reconstrucción integral”, señaló.
Calle indicó que este proyecto hace parte del compromiso de Grupo Argos de aportar al menos 500 viviendas en el Chocó. A ese número se suman cerca de 235 viviendas previstas en tres municipios del Valle del Cauca, más de 200 en el Viejo Caldas y alrededor de 45 en Antioquia.
En total, la compañía apunta a participar en la construcción de al menos 1.000 viviendas mediante el programa Adopta un Hogar, como parte de sus esfuerzos para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.