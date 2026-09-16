Buscan que elección del director del DANE en Colombia cambie radicalmente: Banco de la República cumpliría rol clave

Un proyecto de ley del senador Juan Caicedo busca modificar el mecanismo de elección del director del DANE en Colombia; la iniciativa ya había sido radicada antes de la destitución de Ricardo Valencia.
Según el gobierno De la Espriella, la decisión se tomó luego de que el director saliente asegurara que no se encontraron incongruencias en los datos emitidos por el gobierno Petro.
A raíz de esta coyuntura, vuelve a cobrar interés el proyecto de ley que cambiaría la elección del director del DANE para que el cargo deje de ser de libre nombramiento y remoción.
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En el documento se establece que el director de la entidad encargada de las estadísticas en Colombia sea nombrado por el presidente de la República, pero a partir de una terna presentada por la Junta Directiva del Banco de la República.
Propuestas para la elección del director del DANE
“La conformación de la terna deberá realizarse mediante un procedimiento público, abierto y basado en los principios de mérito, transparencia, publicidad, independencia técnica e idoneidad profesional”, señala la propuesta.
Asimismo, la iniciativa indica que sea la Junta Directiva del Banco de la República la que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, reglamente el procedimiento para la conformación de la terna.
Lo anterior, “garantizando la participación, la evaluación objetiva de los candidatos y la publicidad de todas las actuaciones del proceso”.
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Finalmente, el texto propone que el presidente de la República efectúe el nombramiento en la dirección del DANE dentro de los 30 días calendario siguientes a la recepción de la terna.