Sale director del DANE tras decisión de Gobierno De la Espriella

El Gobierno Nacional declaró insubsistente el nombramiento del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia Ramírez. En su reemplazo, el presidente Abelardo de la Espriella designó a Juan Manuel Alvarado Nivia.
De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión se produce luego de que el saliente director afirmara que no había encontrado anomalías en los indicadores del DANE correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes de la administración anterior.
El gobierno De la Espriella también señaló que Valencia Ramírez habría desconocido instrucciones presidenciales de “obligatorio cumplimiento”.
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“Para el Gobierno Nacional, resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”, explicó en un comunicado a la opinión pública.
Así mismo, el Ejecutivo indicó que se continuará respetando la independencia técnica del ente estadístico, por lo que no se interferirá en su operación ni metodologías.
“La independencia técnica corresponde al dato y a los procedimientos científicos que permiten producirlo; no constituye una autorización para que quien dirige un organismo técnico asuma posiciones políticas ni actúe como una rueda suelta dentro de la administración”, se menciona en el texto.
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El nuevo director
Juan Manuel Alvarado Nivia llega a ocupar la dirección del DANE con la tarea de hacer una revisión de la información entregada por la administración anterior.
De la misma manera, tendrá la labor de comunicar los resultados de dicho ejercicio y de avanzar en la modernización de la entidad, considerando el papel que esta juega para la toma de las decisiones del Estado.