Grupo Aval cuestiona cambios en impuestos en Bogotá: encarece el crédito y afecta rentabilidad

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, y líderes de las entidades bancarias de este conglomerado, revelaron el efecto que tendría la sobretasa del ICA propuesta por la Alcaldía de Bogotá, como parte de su ajuste a los impuestos.
Gutiérrez afirmó que “en general cuando en Colombia ponen un impuesto se queda en la tasa que ponen. Es un golpe duro para el sistema financiero, nos pusieron un ICA parecido al de cigarrillos y licores”.
La presidenta del Grupo Aval dijo que “estamos pendiente de las decisiones de cómo termine, pero sí nos afecta” y citó estimaciones de Asobancaria según la cual el sistema financiero se vería afectado en $500.000 millones.
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“Un sector que ha sido golpeado por sobretasas y ahora con esta hace que las inversiones sean muy difíciles que sean rentables”, añadió, y destacó que la rentabilidad del sector financiero es baja: “Siempre se habla de las grandes utilidades, pero nunca tienen una rentabilidad, que es superior en CDT”.
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Impuestos afectan el crédito
Por su parte, Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente, indicó que al sumar los impuestos que tiene el sector bancario, como ICA, 4×1.000, el cruce del IVA, entre otros, sumarían cerca de 400 puntos básicos del ROE, niveles que no los tienen otros países de la región.
En esta misma línea, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popualr, indicó que “esos impuestos encarecen el crédito. Uno toma la base sobre la cual puede prestar dinero y ahí entran las variables como impuestos que termina transmitiéndose a empresas y hogares”.
Y añadió: “Queremos que haya más competencia” y este aumento de impuestos puede afectar esa competencia financiera en Bogotá: “El nivel impositivo es uno de los más altos de la región y eso hay que tenerlo en consideración”.
Por su parte, Gerardo Hernández, presidente del Banco AV Villas, afirmó que “no se ha mirado la perspectiva de ciudad hacia adelante”.
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