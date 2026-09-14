Brent se acerca a US$107 por barril; habría alza a la gasolina y mayor necesidad de subsidio al diésel en Colombia

El precio del barril internacional Brent se ubicó en US$107 por barril hacia las 3 p.m. del lunes 14 de septiembre, hora Colombia. Este indicador viene al alza desde el 25 de agosto de 2026 y tocó uno de sus mayores picos el 10 de septiembre, ubicándose en poco más de US$110 por barril.
El alza de los precios viene de las crecientes preocupaciones del mercado ante el suministro de petróleo. Lo anterior se debe al conflicto en Medio Oriente, el cual no solo ha continuado, sino que también se presentaron nuevos ataques a la infraestructura de Arabia Saudita y también a barcos.
Esta situación no solo afectó al Brent, que es la referencia de Colombia, sino también al West Texas Intermediate (WTI), el cual es otro tipo de referencia, principalmente para Norteamérica.
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Lo anterior tiene consecuencias para Colombia en el precio de sus combustibles y también en materia fiscal. Según lo mencionó Óscar Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), el alza de los precios internacionales afectará los precios de la gasolina y también al Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC). Señaló que, al no haberse cambiado la forma de cálculo del precio de los combustibles, serían el diésel y el FEPC los principales impactados.
Lo anterior se debía a lo siguiente: el docente de la Universidad de los Andes y experto en el sector, Sergio Cabrales, manifestó que en Colombia se está pagando un precio de gasolina que prácticamente se ubica al precio internacional. Sin embargo, el FEPC sigue aportando al galón de diésel cerca de $7.500. Estos ingresos salen de los recursos de la Nación y se dirigen a mantener por debajo del precio de mercado al ACPM o diésel.
Ambos expertos manifestaron que otro factor a tener en cuenta en el impacto del cambio de los precios internacionales en los combustibles colombianos es la tasa de cambio, porque finalmente lo que se negocia a nivel internacional, cuando llega al país, depende de la tasa de cambio.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, manifestó en su cuenta de X que los productos que utilizan hidrocarburos y energía en sus insumos se van a ver afectados. A lo que agregó que los incrementos en el crudo se transfieren al mercado en el caso de la gasolina, y en el caso del diésel, habría una mayor necesidad de que el Estado asuma de manera subsidiada que sus precios no incrementen a precio de mercado.
Otro de los factores que señaló sobre las implicaciones que tiene el alza del Brent a nivel internacional es que, desde el punto de vista cambiario, van a entrar más dólares en un lapso en el cual la tasa de cambio está a la baja, lo que podría significar que el dólar siga disminuyendo.
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Luego concluyó que, como buena parte de los ingresos de Colombia dependen del petróleo, esta alza favorece a los recursos de la Nación a través de regalías, ingresos de las ventas petroleras, impuestos de renta y también las utilidades de Ecopetrol.
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