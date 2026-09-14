Medellín entra en la economía de la longevidad con apuesta de Novotel por el bienestar cotidiano como nuevo diferencial

Vivir mejor y por más tiempo no necesariamente depende de grandes cambios, sino de pequeños hábitos cotidianos relacionados con la alimentación, el movimiento, el descanso y la conexión con otras personas.
La idea cobra cada vez más relevancia entre los consumidores y también empieza a transformar la manera en que la industria de viajes y hospitalidad entiende el bienestar. Un estudio global de Novotel Hotels, Suites & Resorts, marca fundacional del portafolio de Accor, líder mundial en hospitalidad, sobre longevidad, realizado con 13.000 encuestados en 12 países, revela que el 71% está más interesado en su bienestar futuro que hace cinco años. Aunque existe claridad sobre los principales factores asociados con una vida más saludable —una alimentación equilibrada (64%), un sueño de buena calidad (62%) y ejercicio regular (60%)—, incorporar estos hábitos a la rutina sigue siendo un reto. De hecho, el 76% asegura que quisiera llevar un estilo de vida más saludable.
En este contexto, Medellín se suma a la conversación sobre la denominada economía de la longevidad, un segmento que crece a doble dígito anual y que se proyecta en US$4,6 billones para el sector de viajes y hospitalidad hacia el final de la década. El hotel Novotel Medellín participa en la primera Novotel Longevity Week, una iniciativa global que busca llevar a la vida cotidiana prácticas relacionadas con el bienestar.
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Se desarrolla durante la semana 37 del año. La fecha responde a una idea de la marca: mejorar tan solo un 1 % cada día puede multiplicarse hasta alcanzar una transformación 37 veces mayor a lo largo de un año.
Así, la semana 37 se convierte en el momento para llevar esa idea a la acción.
Como parte de la experiencia, Valora Analitik asistió a una activación de la Longevity Week, con un evento de Gong y brunch saludable, lo que permitió mostrar en la práctica cómo un hotel puede facilitar hábitos de bienestar incluso estando de viaje.
La experiencia vivida de terapia de sonido fue un espacio de desconexión del ruido, el estrés que se vive y la carga de tantos compromisos, para centrarse en el momento presente. Particularmente, los sonidos del gong generaron una sensación de relajación profunda y permitieron conectar con la respiración y las propias emociones.
Es un momento que invita a disminuir el ritmo y escuchar de otra manera los sentidos y el cuerpo.
Novotel y su gran apuesta por el bienestar cotidiano
Novotel presentó este año su nuevo posicionamiento Longevity Everyday, basado en la premisa de que pequeños hábitos diarios pueden ayudar a las personas a vivir vidas más largas, plenas y felices.
La apuesta busca que el bienestar forme parte de la experiencia cotidiana del hotel y no se limite a momentos puntuales. Para Novotel, la propuesta se estructura alrededor de cuatro pilares: dormir, comer, moverse y conectar.
En el caso del descanso, la marca plantea los hábitos de sueño como una base del bienestar y del rendimiento diario. En alimentación, trabaja en opciones más ricas, saludables y sustentables, con una meta de alcanzar un 25 % de opciones basadas en plantas en todos sus hoteles. Además, los equipos culinarios reciben formación del Culinary Institute of America para desarrollar opciones que combinen sabor, salud y sostenibilidad.
El tercer eje es el movimiento, y aquí Novotel señala que cuenta con gimnasios y piscinas en el 70 % de sus hoteles y busca facilitar la incorporación de actividad física a la rutina diaria mediante espacios y actividades accesibles.
El cuarto pilar es la conexión. Para 2026 se contemplan nuevas reuniones, eventos y ofertas familiares. En el segmento corporativo, la marca plantea una experiencia orientada al llamado “atleta corporativo moderno”, bajo la idea de que los viajeros de negocios son gestores de energía y no solo de tiempo. La propuesta contempla pausas con movimiento ligero, alimentos sostenibles y bebidas diseñadas para favorecer la energía, la creatividad, la calma o el descanso.
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Longevity Week, una iniciativa global que llegó a más de 630 hoteles
Durante Longevity Week, contenidos, actividades y experiencias relacionadas con la alimentación, el sueño, el movimiento y la conexión llegaron a los más de 630 hoteles Novotel alrededor del mundo.
La marca tiene presencia en más de 630 hoteles en 70 países y cuenta con casi 60 años de trayectoria. Su apuesta por la longevidad se desarrolla también a través del Novotel 37 Collective, una comunidad global de líderes de opinión y expertos en bienestar que intercambian ideas y buscan inspirar la adopción de elecciones conscientes y hábitos sostenibles.
Entre sus integrantes están Kauli Vaast, campeón tahitiano de surf y medallista de oro olímpico en París 2024; Alfie Steiner, creador de alimentos basados en plantas; y Javier Pastore, exfutbolista del Paris Saint-Germain.
El estudio realizado por Novotel, también muestra el papel que pueden tener los viajes en el bienestar. El 51 % de las personas afirma sentirse más relajada durante las vacaciones, mientras que el 24 % asegura dormir mejor que en casa. Además, el impulso al bienestar generado durante las vacaciones permanece, en promedio, 5,6 días después del regreso al hogar.
Así las cosas, la propuesta de Novotel busca responder a una transformación en las expectativas de los viajeros: incorporar el bienestar a las rutinas habituales de hospedaje a través de acciones relacionadas con dormir, comer, moverse y conectar, como parte de una visión de longevidad que la marca plantea llevar a sus hoteles en Medellín y otros mercados.