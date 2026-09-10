La feria de e-commerce más grande del mundo reunirá a más de 60.000 personas en Medellín: dejaría una derrama económica de US$5 millones

Medellín se prepara para recibir en 2026 una nueva edición de Feria Effix, la feria de e-commerce más grande del mundo que proyecta reunir a más de 60.000 asistentes, más de 350 marcas y representantes de más de 20 países.
En otras proyecciones de la organización, la feria podría generar 1.550 empleos directos y 4.700 indirectos, además de movilizar un impacto económico estimado en US$5 millones desde el 16 hasta el 18 de octubre, fecha en que se realizará en Plaza Mayor.
Sara Montoya, cofundadora de la feria, afirmó en conversación con Valora Analitik que “Este año la apuesta ya no es por ser más grande ni por tener una masividad de personas, es por ser la mejor”.
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Cabe resaltar que Feria Effix pasó de registrar 2.500 asistentes en 2021 a superar los 49.000 en 2025, evidenciando el crecimiento de la convocatoria y el interés alrededor de los negocios digitales.
Ante este comportamiento, Montoya explicó: “Nosotros como organizadores de la feria, al ser una compañía que comercialmente le invertimos todo lo que recibimos, a la inversión de la feria a nivel académico, a nivel de experiencia, hace que para todos los ecosistemas que tengan que ver con el e-commerce, la feria sea el punto de encuentro”.
Para 2026, empresarios, emprendedores, marcas, proveedores de tecnología y servicios, inversionistas y actores internacionales se darán cita para conectar negocios, tecnología y oportunidades.
El encuentro integrará conferencias, networking, marcas y oportunidades de negocio en un mismo espacio, buscando facilitar conexiones comerciales y acercar a los diferentes actores que hacen parte de la economía digital.
Pero más allá de ser un evento empresarial, la apuesta pone a Medellín en el centro de una conversación que cada vez tiene mayor peso para Colombia: cómo el crecimiento del comercio y los negocios digitales está transformando las empresas, la generación de empleo, la tecnología, los servicios y las oportunidades de internacionalización.
En palabras de Montoya, “hoy el consumidor es el que determina cómo funciona el e-commerce (…). El cliente colombiano hoy te exige como un cliente de Estados Unidos”.
La presencia de participantes de más de 20 países también plantea una oportunidad para que Medellín continúe fortaleciendo su papel como punto de encuentro para empresas y actores internacionales interesados en el mercado latinoamericano.
Finalmente, la cofundadora resaltó que “nuestro mayor impacto como evento masivo de ciudad es que todas las personas que tengan una marca o un negocio cojan en serio el tema digital, porque es la única forma en que sus negocios van a garantizar rentabilidad y permanencia en el tiempo”.