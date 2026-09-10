Nueva convocatoria para emprendedores en Colombia: 250 negocios podrán recibir equipos, formación y apoyo financiero

Emprender en Colombia implica mucho más que tener una buena idea. Para quienes todos los días levantan la reja de un pequeño negocio, preparan alimentos, atienden clientes y buscan que las ventas alcancen para cubrir los gastos, los primeros años pueden ser especialmente difíciles. Conseguir equipos, acceder a financiación y adquirir conocimientos para administrar mejor el negocio suelen convertirse en obstáculos adicionales.
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Por eso, las convocatorias que combinan formación, herramientas para trabajar y acceso a financiación pueden representar una oportunidad para pequeños emprendedores que buscan dar el siguiente paso. Una de ellas acaba de abrir en Colombia y está dirigida específicamente a quienes tienen negocios de comida al paso.
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Se trata de Emprende el Cambio, una iniciativa de Colgas que busca acompañar hasta 250 emprendedores entre 2026 y 2029, con una propuesta que combina transición hacia una energía más limpia, fortalecimiento productivo, formación e inclusión financiera. El programa estará disponible para personas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y Neiva.
¿Quiénes pueden participar en la convocatoria para emprendedores?
La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que preparen o comercialicen alimentos para consumo inmediato y que actualmente utilicen leña o carbón como principal fuente de cocción.
Hay una condición importante: los interesados no deben utilizar actualmente Gas Licuado en su actividad. Es decir, el programa busca acompañar precisamente a negocios que todavía cocinan con combustibles como carbón o leña y que puedan avanzar hacia una alternativa de energía más limpia.
La iniciativa no está planteada únicamente como un cambio de combustible. Colgas explica que el propósito es utilizar esa transición como una oportunidad para fortalecer el negocio en diferentes frentes.
“Emprende el Cambio conecta la transición energética con oportunidades reales de crecimiento. No se trata solamente de sustituir carbón o leña por GL, sino de acompañar a cada emprendedor con formación, activos productivos, inclusión financiera y seguimiento para fortalecer su negocio de manera más segura y sostenible”, explicó Aricelis Martínez, gerente de Innovación de Colgas.
¿Qué recibirán los emprendedores seleccionados?
Uno de los principales atractivos está en que los beneficiarios podrán acceder, de manera gradual y de acuerdo con las condiciones del programa, a diferentes componentes. El primero es la transición energética y el fortalecimiento productivo. Esto contempla carritos de comida compatibles con Gas Licuado, además de un kit de conexión y elementos de protección.
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El segundo componente está relacionado con la inclusión financiera. Los seleccionados podrán acceder a un microcrédito en especie y a mecanismos de financiación en condiciones preferenciales. El objetivo es facilitar su entrada al sistema financiero y contribuir a la construcción de un historial crediticio.
Esto es especialmente relevante para pequeños negocios que pueden tener dificultades para acceder a crédito formal. En este caso, el apoyo financiero está integrado al proceso de fortalecimiento empresarial y no debe entenderse como un desembolso de dinero libre para todos los participantes.
La tercera línea corresponde a formación y acompañamiento. Los emprendedores recibirán contenidos técnicos, empresariales y financieros sobre asuntos como manipulación de alimentos, uso seguro de GLP, herramientas digitales, liderazgo, mentalidad emprendedora y buenas prácticas operativas.
También habrá un componente de medición de impacto, mediante el seguimiento de resultados económicos, sociales, financieros, productivos y ambientales durante la ejecución del programa.
Un punto que deben tener en cuenta los emprendedores es que inscribirse no garantiza quedar dentro del programa. Colgas señala que las postulaciones serán evaluadas teniendo en cuenta criterios de elegibilidad, vulnerabilidad, potencial productivo, capacidad de participación y condiciones técnicas y financieras. El proceso puede incluir validación de requisitos, entrevistas, visitas de caracterización y análisis de capacidad de pago.
Por ejemplo, una persona que tenga un pequeño puesto de comidas y actualmente cocine con carbón podría cumplir inicialmente con el perfil, pero todavía deberá superar las etapas de evaluación para determinar si finalmente puede acceder a los beneficios.
¿Hasta cuándo pueden inscribirse los emprendedores?
Los interesados tienen plazo para presentar su postulación hasta el 28 de septiembre de 2026. La inscripción es gratuita y puede realizarse haciendo clic en este enlace.
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Después del registro inicial, el equipo de Emprende el Cambio continuará con el proceso de caracterización y selección de los postulantes.