Bogotá alista sistema para emprendedores mientras busca recuperar inversión prepandemia

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, reveló a Valora Analitik que la administración prepara un proyecto para un Sistema Distrital de Emprendimiento con red de apoyo para negocios
“Uno de los legados de esta alcaldía es crear una red de servicios para los negocios, las empresas, los microempresarios, los emprendedores de Bogotá, para que esa soledad operativa de cómo hacer crecer su negocio venga con un acompañamiento del Gobierno y del Estado en diferentes puntos de la ciudad”, explicó López.
La funcionaria señaló que uno de los objetivos será articular los distintos programas y servicios que actualmente ofrece el Distrito, de manera que los emprendedores y comerciantes puedan acceder a un acompañamiento más integral para fortalecer y hacer crecer sus negocios.
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López también destacó el comportamiento reciente del mercado laboral de Bogotá y aseguró que tanto la tasa de desempleo como la informalidad mantienen una tendencia a la baja. Sin embargo, señaló que la administración continuará fortaleciendo los mecanismos de intermediación laboral para conectar a las empresas con quienes buscan empleo.
En ese sentido, anunció que el próximo 15 de octubre se realizará en Corferias la segunda megaferia de empleo del año, con más de 18.000 vacantes disponibles. La jornada se suma a otras iniciativas de empleabilidad, entre ellas una feria dirigida a personas mayores de 50 años.
“Todo esto buscando conectar cada vez mejor y más rápido a las empresas con los buscadores de empleo”, afirmó.
La inversión extranjera aún no se levanta
Por otro lado, la secretaria señaló que la atracción de inversión extranjera y nacional hacia Bogotá ha venido creciendo durante los últimos dos años, aunque la ciudad todavía no recupera los niveles registrados antes de la pandemia.
Ante este escenario, indicó que el Concejo de Bogotá analiza actualmente un paquete de incentivos tributarios para mejorar las condiciones de la capital frente a otras ciudades de la región.
“Necesitamos que las empresas vuelvan a Bogotá, que Bogotá sea atractiva no solamente por el talento y por su ubicación geográfica, sino que también sea atractiva por el lado de tributación”, sostuvo.
Según López, la combinación entre talento, ubicación estratégica, tamaño del mercado e incentivos tributarios permitiría que Bogotá sea más competitiva en las decisiones de las grandes empresas sobre dónde establecer sus operaciones.
Finalmente, la secretaria se refirió al proyecto El Dorado Max, que calificó como uno de los principales proyectos de infraestructura no solo para Bogotá, sino para Colombia.
López aseguró que la expansión y modernización del aeropuerto El Dorado es necesaria ante el crecimiento sostenido de la demanda y señaló que una terminal más eficiente tendría impactos sobre la conectividad nacional y el funcionamiento de otros aeropuertos regionales.
“Un aeropuerto de Bogotá más eficiente es un país más competitivo, es gente mejor conectada y es más beneficio para todos y todas”, concluyó.
La secretaria destacó que El Dorado no solo debe consolidarse como un hub de pasajeros y carga, sino también como un centro de desarrollo del sector aeronáutico y aeroespacial. Señaló que Bogotá busca convertirse en un hub de proveeduría para esta industria, aprovechando su ubicación, la infraestructura aeroportuaria y el tejido empresarial existente.
Explicó que el Distrito ya realizó un mapeo de empresas que podrían integrarse a las cadenas de suministro aeronáuticas, teniendo en cuenta que un avión cuenta con cerca de 3,4 millones de partes, lo que representa oportunidades para compañías locales en áreas como alimentos, componentes, mantenimiento, logística y otros servicios.
La estrategia se viene trabajando con el sector privado y entidades nacionales para identificar en qué segmentos Bogotá tiene capacidades y demanda suficientes para competir con otros hubs de la región. A esto se suma el fortalecimiento de la logística y el comercio electrónico, con el objetivo de conectar mejor las empresas logísticas instaladas en la ciudad con la economía local.