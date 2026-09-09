Estos son los cambios clave del Ministerio de Ambiente para SPEC e Hidroituango

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fue citado a un debate de control político sobre el sector energético, en el que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó las medidas que adelanta el Ejecutivo para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño.
Arjona señaló que el Ministerio de Ambiente está trabajando en diferentes frentes, entre ellos el aumento de la capacidad de almacenamiento de gas y agua.
Una de las medidas está relacionada con la Sociedad Portuaria El Cayao, (SPEC), ubicada en Cartagena, cuya capacidad podrá aumentar mediante el cambio de una tubería que permanecía detenida desde hace tres años.
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Según el ministro, la autorización permitirá incorporar cerca de 5 millones de m³ de gas, volumen equivalente al abastecimiento de unos 3 millones de hogares en Colombia.
Otro de los frentes está relacionado con Hidroituango. El pasado 21 de agosto, Arjona anunció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó una modificación a la regla de operación establecida en la licencia ambiental del proyecto, con el objetivo de almacenar agua antes de los meses de menores caudales asociados al Fenómeno de El Niño.
La medida permitirá que el embalse pase de la cota 408 a la 420, lo que representa unos 400 millones de m³ adicionales de almacenamiento, equivalentes aproximadamente a 10 días de demanda de Medellín.
De acuerdo con el ministro, la decisión se tomó luego de una evaluación técnica y de estudios sobre el comportamiento del recurso hídrico. La medida busca anticiparse a una eventual disminución de los caudales del río Cauca, en un escenario en el que el Ideam ha advertido una alta probabilidad de fortalecimiento del Fenómeno de El Niño durante 2026-2027.
La autorización tendrá una vigencia máxima hasta el 31 de julio de 2027, aunque podrá finalizar antes si el Ideam comunica oficialmente la terminación de las condiciones asociadas al fenómeno y la ANLA verifica, durante al menos 30 días, una recuperación sostenida de las precipitaciones y del régimen hidrológico del río Cauca.
El ministro también destacó el trabajo que adelanta la cartera en materia de transmisión eléctrica, particularmente en los procesos de licenciamiento de nuevas líneas. En este punto, señaló que Bogotá enfrenta una situación “bastante crítica” de conectividad en su red de transmisión, por lo que avanzar en estos proyectos será clave para reducir la vulnerabilidad del suministro energético.
Palma amarga, una solución basada en la naturaleza
Arjona también se refirió a medidas de adaptación al cambio climático que permiten reducir los efectos de sensación térmica.
Entre ellas destacó la flexibilización de las condiciones para el aprovechamiento y movilización de la palma amarga, una especie utilizada tradicionalmente en los techos de viviendas del Caribe colombiano.
El ministro explicó que Colombia cuenta con cerca de 260 especies de palmas y es el tercer país con mayor diversidad de estas especies. En el caso de la palma amarga, señaló que un techo construido con este material puede generar una diferencia de 7 a 10 grados en la sensación térmica frente a uno elaborado con materiales como el zinc.
Según Arjona, el Ministerio levantó dificultades operativas que existían para la movilización y aprovechamiento de la palma amarga, una decisión que busca beneficiar principalmente a las familias campesinas del Caribe.
El funcionario aclaró que algunas de las restricciones existentes estaban relacionadas con la palma de cera, una especie endémica de Colombia y críticamente amenazada, que tiene una regulación ambiental diferente a la de la palma amarga.