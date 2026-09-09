Así se financiaría el proyecto de ley del Gobierno por $1,2 billones para dar liquidez al sector energético 2026

Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía llevarán al Congreso de Colombia una ley de financiamiento por $1,2 billones, cuyos recursos se obtendrán mediante una recomposición de partidas del Presupuesto General de la Nación de 2026.
La iniciativa, que será presentada con mensaje de urgencia, busca liberar y redireccionar recursos para atender las necesidades del sector energético ante el impacto del Fenómeno de El Niño y garantizar la continuidad de las medidas dirigidas a las empresas del sector.
De esta manera, la financiación del proyecto no partiría de una nueva asignación presupuestal para 2026, sino de una reorganización de partidas ya contempladas en el presupuesto vigente, con el propósito de disponer de $1,2 billones para atender las necesidades en el sector energético.
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Esto significa que el Gobierno busca reorientar recursos que ya están contemplados en el presupuesto vigente para generar el espacio presupuestal necesario.
El proyecto llega al Congreso en un escenario de presión sobre las comercializadoras de energía. De acuerdo con los gremios del sector, estas compañías operan con su capacidad de apalancamiento al límite, debido principalmente a la recuperación gradual de los saldos asociados a la opción tarifaria y a las deudas acumuladas por entidades oficiales.
A esto se suma la perspectiva climática. Según las previsiones del Ideam citadas por el Gobierno, el Fenómeno de El Niño se extendería hasta mediados de 2027 y tendría una intensidad significativa, lo que incrementaría las necesidades de liquidez y preparación del sistema energético colombiano.
El panorama presupuestal del sector energético
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, advirtió que para 2027 los subsidios energéticos presentan un faltante global de más de $6 billones: $4,5 billones para energía eléctrica, $1,39 billones para gas natural, $103.469 millones para GLP y $30.012 millones para la compensación de Nariño.
Pese a que el Presupuesto de 2027 aumentó $59,3 billones, de los $7,29 billones necesarios para cubrir los subsidios energéticos, el Gobierno solo asignó $2,26 billones, lo que genera un desbalance presupuestal del 69 %.
Para la vigencia de 2026, el Ministerio de Hacienda bloqueó $261.000 millones de los $9,61 billones asignados a la cartera de Minas.
Adicionalmente, existe un déficit no apropiado de $1,69 billones en 2026, correspondiente a $900.000 millones en energía y $790.000 millones en gas. A esto se suma una deuda acumulada a julio de 2026 de $1,8 billones por subsidios otorgados y aún no pagados.
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