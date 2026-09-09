Mercado integrado para negociar acciones de Colombia, Chile y Perú entrará en operación en 2027; esto es lo que falta

El mercado integrado de nuam, para negociar acciones de Colombia, Chile y Perú tiene como objetivo entrar en operación en 2027, luego de avanzar en la integración de la infraestructura y las plataformas de negociación de los tres países.
Sin embargo, todavía están pendientes algunos pasos para completar el proceso.
En el marco del Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa, Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), resumió que ya se realizó la creación del holding y la alineación estratégica de las compañías que hacen parte de la infraestructura de los mercados, incluyendo las bolsas, los depósitos y las entidades de compensación.
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Posteriormente, el proceso se concentró en las plataformas de negociación. Actualmente, los tres mercados funcionan con el mismo motor de calce y la misma pantalla de negociación, mientras que cerca del 95 % de las reglas de operación ya son las mismas para los tres países.
El siguiente frente es la integración de la posnegociación. Por ejemplo, en Perú está pendiente la creación de una cámara de riesgo central, para liquidar las operaciones, debido a que actualmente este país no cuenta con una.
Según Restrepo, ya se está trabajando en la creación de esta entidad y su existencia es necesaria para avanzar en la integración.
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¿Qué falta para el mercado integrado?
Otros frentes pendientes, como es en el caso colombiano, es el acceso directo de los operadores extranjeros. En Chile, se mencionó, ya está habilitado que operadores colombianos, como comisionistas de bolsa, puedan participar de este mercado.
También está pendiente un asunto cambiario, que debe ser definido en conjunto con el Banco de la República: hacer explícita la posibilidad de que en Colombia se puedan ejecutar operaciones en dólares, pues la integración buscará que los inversionistas puedan negociar con esta moneda.
Restrepo señaló que el objetivo es que el mercado integrado de renta variable esté operando el próximo año. Para ello, además de la infraestructura tecnológica, será necesario incorporar mecanismos fundamentales para generar liquidez, entre ellos repos y formadores de liquidez.
El gerente general de la bvc advirtió que la integración no puede limitarse a tener una plataforma común, sino que debe permitir una gestión adecuada de los portafolios y los riesgos.
“El objetivo no es solo una plataforma común, es un mercado vibrante”, resaltó.
Asobolsa pide una política de Estado para el mercado de capitales
La integración regional también abrió una discusión sobre lo que debe ocurrir con el mercado de capitales colombiano en los próximos años.
Shenny González, presidenta de Asobolsa, sostuvo que el sector debe pasar de los diagnósticos a acciones concretas y de largo plazo, que no dependan de un gobierno de turno.
“Debemos tener una visión de Estado, de qué mercado de capitales queremos. Pero no con iniciativas aisladas, es una política pública clara, de largo plazo, con ejecutables, con medición”, afirmó.
González destacó como un avance la infraestructura conectada de los tres mercados, pero señaló que el siguiente paso es lograr que esa integración opere efectivamente, de manera que los agentes puedan encontrar en una misma pantalla operaciones, vehículos de inversión e intermediarios.
En esa misma línea, Restrepo consideró que existe una multiplicidad de iniciativas relacionadas con el mercado de capitales y planteó la necesidad de hacer una curaduría para determinar cuáles contribuyen efectivamente a su desarrollo y cuáles deben ser priorizadas.
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