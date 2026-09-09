Nueva propuesta redefine tarifas del ICA en Bogotá para vehículos, cooperativas y sector financiero

Este miércoles se conoció una proposición sustitutiva al artículo 21 del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, el cual plantea cambios en las tarifas del ICA para el sector financiero en Bogotá.
La propuesta que hace la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras (Fecolfin), establece que su tarifa pasaría de 14 X 1.000 a 13 X 1.000, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito quedarían en 10 X 1.000.
Para los bancos y otras actividades financieras, la propuesta contempla una reducción progresiva de la tarifa. En este caso, la tarifa partiría de 20 X 1.000 en 2027, bajaría a 19 X 1.000 en 2028 y llegaría a 18 X 1.000 en 2029 en adelante.
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La medida está incluida en una proposición sustitutiva al artículo 21 de la ponencia conciliada, que busca establecer incentivos tributarios para la competitividad, la inversión y la generación de empleo en Bogotá.
De acuerdo con el documento radicado, la tarifa progresiva aplicaría a actividades como banca central, bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, banca de segundo piso, leasing financiero, factoring y otras actividades de servicios financieros. Todas estas actividades tendrían el mismo esquema de 20 X 1.000 en 2027, 19 X 1.000 en 2028 y 18 X 1.000 desde 2029.
La misma transición se plantea para distintas actividades relacionadas con seguros, fondos, administración de mercados financieros, corretaje de valores, intermediación cambiaria y otras actividades auxiliares del sector financiero.
Comercio de vehículos y bebidas alcohólicas
Por otro lado, se incluyen actividades relacionadas con el comercio de vehículos y motocicletas, con tarifas diferenciadas según se trate de vehículos eléctricos, híbridos o convencionales, tanto nuevos como usados.
Para los vehículos eléctricos la tarifa propuesta sería de 9 X 1.000, mientras que para los híbridos sería de 10 X 1.000 y para los convencionales de 11 X 1.000.
El mismo esquema aplicaría para el comercio de motocicletas: 9 X 1.000 para las eléctricas, 10 X 1.000 para las híbridas y 11 X 1.000 para las convencionales.
Ahora bien, se establece la tarifa de 19 X 1.000 para diferentes actividades de comercio de bebidas alcohólicas, productos de tabaco y sus derivados, incluyendo ventas al por mayor, al por menor, en establecimientos no especializados, puestos móviles, internet y por correo.