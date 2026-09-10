Valora Analitik entra al top 5 de medios nativos digitales más consulta los líderes en Colombia

Valora Analitik avanzó en el posicionamiento dentro del ecosistema de medios de comunicación en Colombia y se ubicó entre las plataformas digitales más consultadas por líderes de opinión del país, de acuerdo con los resultados del Panel de Opinión 2026.
El estudio, elaborado por Cifras & Conceptos, incluyó a Valora Analitik en el Top 5 de los medios nativos digitales con mayor consulta entre los líderes que participaron en la medición.
El resultado representa un indicador sobre el alcance que ha adquirido el medio en el segmento de personas que siguen y analizan la actualidad nacional, particularmente en un entorno marcado por el crecimiento de los formatos digitales y el consumo de información especializada.
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La clasificación del Panel de Opinión 2026 también permite identificar las preferencias informativas de los líderes de opinión y el papel que tienen los medios nativos digitales dentro de ese consumo.
Asimismo, Valora Analitik se ubica entre las 15 páginas web más consultadas por los líderes de opinión, un resultado que refleja la confianza de sus audiencias en una propuesta periodística centrada en información económica, empresarial y financiera, relevante para la toma de decisiones.