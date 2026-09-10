Nubank amplía alcance con Nu Global: esta es la lista de más de 35 países donde llega con nueva cuenta multidivisa

Nubank sigue ampliando la apuesta internacional de su denominada Nu Era: como parte de esta estrategia, la compañía presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa que permite a sus usuarios mover dinero de forma rápida y sin comisiones entre diferentes países y monedas.
La nueva cobertura anunciada por Nubank incorpora en total 39 mercados de América y Europa, lo que amplía de manera significativa el alcance de la solución para personas que tienen una vida financiera que trasciende las fronteras de un solo país.
En América Latina, Nu Global habilita transferencias hacia y dentro de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
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A estos mercados se suma una amplia cobertura europea, que incluye Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.
Nu Global ofrece a los clientes depósitos que se convierten en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC) —stablecoins vinculadas al dólar estadounidense y al euro—, con un rendimiento diario de 3,50 % (APY) y 2,20 % (APY), respectivamente.
Además de la gestión diaria del dinero, con Nu Global los clientes pueden enviar y recibir dinero entre más de 35 países, con transferencias rápidas y gratuitas, comenzando por Europa y América Latina. Para los próximos meses están previstas integraciones con Brasil, Colombia, México y EE. UU.
La expansión convierte a Nu Global en una pieza relevante dentro de la estrategia de Nubank para atender a consumidores con necesidades financieras internacionales, como personas que viajan, estudian, trabajan, reciben ingresos o realizan pagos en diferentes países.
Nubank apuesta por transferencias sin fronteras
El lanzamiento de Nu Global parte de una transformación en la manera en que las personas administran su dinero: para Nubank, los clientes ya no necesariamente desarrollan toda su actividad financiera dentro de las fronteras del país donde viven.
Por ello, la cuenta multidivisa busca responder precisamente a esa realidad, al permitir mover dinero entre diferentes monedas y mercados desde una experiencia digital unificada.
La propuesta adquiere especial relevancia en América Latina, una región caracterizada por importantes flujos de remesas, migración, turismo y trabajadores con vínculos financieros en más de un país.
Así, un usuario puede tener una relación financiera con diferentes mercados sin tener que depender necesariamente de múltiples cuentas tradicionales o de procesos separados para realizar transferencias internacionales.
En ese contexto, Nu Global funciona como un puente entre los distintos mercados en los que Nu busca construir presencia, al tiempo que amplía las posibilidades para sus clientes actuales.
De este modo, la expansión llega en un momento en el que Nubank busca evolucionar desde su posición como banco digital de referencia en América Latina hacia una plataforma financiera con alcance global.