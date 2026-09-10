Gobierno destraba proyecto clave para ampliar red eléctrica en Bogotá y el centro del país

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, le informó que la Subestación Norte recibió luz verde. El mandatario local dijo que esta noticia es clave para la seguridad energética de Bogotá, con la finalidad de que se expanda y haya confianza en el sistema eléctrico de la ciudad.
Esta subestación no se encuentra en la zona urbana, sino en la vereda de Boitivá, en Sesquilé. Su capacidad instalada es de 600 megavolteo-amperios, tiene una longitud estimada en 57 kilómetros, influencia en seis municipios y las líneas asociadas a la conexión se ubican en Gachancipá, Nemocón, Suesca, Sesquilé, Tocancipá y Zipaquirá.
El proyecto tiene relevancia, ya que, propende a la prestación de un servicio eléctrico seguro. Lo anterior se debe a que la energía se transporta a largas distancias, es por ello que es necesario que se aumente su tensión o el voltaje, según lo manifestó Enel.
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Las subestaciones eléctricas se encargan de reducir o estabilizar los niveles de tensión de energía con la finalidad de que a los hogares llegue el voltaje normal de un enchufe o un bombillo.
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