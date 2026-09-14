Blancox fortalece su presencia en el mercado con línea de detergentes líquidos en Colombia: protege la ropa y los colores

Blancox, marca reconocida en Colombia por su participación en la categoría de blanqueadores, cuenta también con un portafolio de detergentes líquidos diseñado para atender diferentes necesidades de cuidado y limpieza de la ropa.
En ese sentido, la línea incluye referencias para distintos tipos de lavado, entre ellas opciones para protección del color, blancos radiantes, prendas oscuras y ropa delicada, así como una alternativa multiusos. Además, los productos están formulados sin cloro y cuentan con atributos orientados al cuidado de las prendas, la limpieza profunda y la duración de la fragancia.
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A estas características se suma la incorporación de cápsulas de acti-aroma, desarrolladas para aportar fragancia durante el lavado. Así, el portafolio busca combinar la limpieza de las prendas con alternativas específicas según el tipo de ropa y las necesidades de cada hogar.
Por otra parte, los detergentes líquidos de Blancox también pueden utilizarse en otras labores de limpieza del hogar, como el aseo de pisos y superficies en espacios como baños y cocinas. De esta manera, sus diferentes referencias amplían las posibilidades de uso del producto más allá del lavado de prendas.
Con este portafolio, Blancox ofrece alternativas para distintas rutinas de lavado y necesidades de limpieza, complementando su presencia tradicional en la categoría de blanqueadores y ampliando su oferta dentro del cuidado del hogar.