 MinHacienda: subir impuestos sería la última opción del Gobierno, pero no descartamos nada en esta situación

Noticias empresariales Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes Noticias macroeconómicas Noticias políticas

MinHacienda: subir impuestos sería la última opción del Gobierno, pero no descartamos nada en esta situación

Este sería el plan del gobierno de Abelardo de la Espriella para manejar las finanzas del país en los próximos años.

Por: -
Presupuesto de 2027
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Foto: MinHacienda.

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anticipó el enfoque que tendrá el ajuste fiscal que prepara el Gobierno y aseguró que un aumento de impuestos sería la última opción.

“En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción; preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales de impuestos”, aseguró este lunes el ministro de Hacienda.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar