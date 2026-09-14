MinHacienda: subir impuestos sería la última opción del Gobierno, pero no descartamos nada en esta situación

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anticipó el enfoque que tendrá el ajuste fiscal que prepara el Gobierno y aseguró que un aumento de impuestos sería la última opción.
“En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción; preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales de impuestos”, aseguró este lunes el ministro de Hacienda.
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