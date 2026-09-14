Bancoomeva creó nueva empresa para financiar a fintechs en Colombia; espera colocar $1 billón en créditos

El sector fintech en Colombia tendrá un nuevo jugador enfocado en atender las necesidades financieras de las empresas que desarrollan productos y servicios tecnológicos.
Bancoomeva creó Scalo, una compañía que busca convertirse en el canal del banco para atender a este segmento y proyecta colocar más de $1 billón en créditos durante los próximos cuatro años.
La nueva compañía parte de una necesidad que Bancoomeva identifica entre las fintech, como es acceder a fondeo competitivo y, al mismo tiempo, contar con soluciones de captación que puedan integrarse a sus propios productos.
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Scalo ofrecerá inicialmente créditos y depósitos y contará con una plataforma tecnológica desarrollada desde cero para conectarse con las fintech mediante API.
La compañía prevé ampliar posteriormente su portafolio de acuerdo con las necesidades que encuentre en el mercado.
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Scalo busca facilitar fondeo y productos financieros a fintechs
La apuesta de Bancoomeva es atender en un mismo esquema dos necesidades que actualmente pueden requerir procesos separados para las empresas del sector: el acceso a recursos de crédito y la posibilidad de ofrecer productos de captación a sus clientes.
“Queremos convertir a Bancoomeva en el banco detrás de las fintech en Colombia. Hay cientos de empresas innovando y construyendo mejores productos financieros, pero para crecer necesitan acceso a crédito, depósitos y otros productos financieros en condiciones competitivas”, afirmó Marco Rizo, presidente de Bancoomeva.
Según Bancoomeva, en mercados como Brasil y México ya existen compañías especializadas en atender las necesidades financieras de las fintech. Scalo busca desarrollar ese modelo en Colombia mediante una oferta diseñada específicamente para este tipo de empresas.
La nueva compañía nace junto con Juan Camilo Poveda, Sebastián Ortiz y Jorge Vargas, fundadores de Mono, quienes continuarán vinculados a esa empresa. Poveda seguirá como CEO de Mono.
Poveda señaló que la experiencia de construir Mono permitió identificar las dificultades que enfrentan las fintech para conseguir simultáneamente fondeo y productos de captación.
“Scalo nace de ese problema: queremos que los fundadores del sector puedan acceder a ambas cosas sin tener que pasar meses buscando proveedores y armando soluciones por separado”, explicó.
Bancoomeva es una entidad bancaria perteneciente al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y está autorizada como banco comercial en Colombia desde 2011.