Gobierno De la Espriella destrabará más de 500 trámites que tienen frenados proyectos de infraestructura

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activará desde el lunes 14 de septiembre de 2026 un Plan de Choque para acelerar los permisos relacionados con el uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial y férrea que se encuentra bajo su administración.
La medida busca atender un rezago de 553 trámites que permanecen actualmente en proceso dentro de la entidad. Según explicó el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, algunos expedientes llevan hasta dos años sin registrar avances, situación que será abordada mediante un esquema de priorización y seguimiento.
Uno de los principales focos estará en las solicitudes vinculadas con la instalación o intervención de redes de servicios públicos esenciales, entre ellos acueducto, alcantarillado, gas y energía.
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La ANI estima que los proyectos asociados con estos permisos tienen un impacto directo sobre más de 15 millones de personas en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Huila, Cesar y Cauca.
El plan contempla acelerar distintas etapas administrativas, entre ellas la expedición de resoluciones, la revisión y aprobación de pólizas y el cierre definitivo de los expedientes que cumplan con los requisitos establecidos.
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Para controlar los avances, la entidad implementará un mecanismo de seguimiento semanal acompañado de indicadores de gestión. La metodología estará enfocada en identificar los trámites pendientes, establecer responsables y verificar el cumplimiento de los objetivos hasta lograr su culminación.
De acuerdo con Ayerbe, la reducción de los tiempos de respuesta permitirá que los procesos asociados con infraestructura y servicios públicos avancen con mayor rapidez, evitando que las solicitudes permanezcan represadas durante periodos prolongados.