Acción de Promigas sale del fondo bursátil Hcolsel al no cumplir los criterios para ser elegida

En su rebalanceo semestral, S&P Dow Jones Indices tomó la decisión de eliminar a la acción de Promigas del índice S&P Colombia Select, con lo cual también queda excluida del fondo bursátil (ETF) Hcolsel, uno de los dos fondos que sigue a las principales acciones de la Bolsa de Colombia.
El cambio se ejecutará el próximo 21 de septiembre, de acuerdo con lo informado por el proveedor de índices. La decisión obedece a que este título no cumple actualmente los criterios de elegibilidad para ser parte de este índice.
El S&P Colombia Select Index es un índice calculado por la firma S&P Global, que agrupa un conjunto de acciones líquidas del mercado colombiano, ponderando de acuerdo con su capitalización de mercado ajustada por flotante.
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Un informe reciente de Acciones & Valores explica que, a diferencia del MSCI Colcap, en este índice cada compañía está representada solo una vez al incluir solamente la serie accionaria principal.
La comisionista explicó que las acciones que pueden integrar el índice que cumplen una capitalización ajustada por flotante superior a $500.000 millones o por encima de $400.000 millones para componentes vigentes.
Otro criterio tiene que ver con la liquidez. Es decir, el valor promedio diario de transacciones (ADVT, por sus siglas en inglés) en el mercado local de al menos $375 millones en periodos de tres, seis y 12 meses o de $300 millones para componentes vigentes.
También se tiene en cuenta el historial de negociación, es decir, que las acciones deben tener un historial de negociación de al menos seis meses y no pueden tener más de 10 días acumulados sin negociación de bolsa.
¿Cómo serán los flujos tras el rebalanceo?
El informe de la comisionista de bolsa establece que los flujos de compra más relevantes del ETF Hcolsel que replica el índice estarían concentrados en ISA por un monto de $123.315 millones, seguido por Cementos Argos con $48.621 millones, mientras GEB con $35.336 millones y Celsia con $28.142 millones.
En contraste, los flujos de venta estimados más relevantes corresponderían a Grupo Argos por un monto total de $96.302 millones, la acción preferencial de Grupo Cibest con $61.286 millones, Promigas con $23.406 millones y la preferencial Grupo Sura con $21.176 millones.
“Por su parte, si bien la acción ordinaria de Grupo Sura no hace parte del índice, el ETF tiene posiciones en esta especie por cerca de $224 millones”, añadió Acciones & Valores.