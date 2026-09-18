 Arrancan estudios para construir Puerto Nuevo: proyecto para importar gas desde el Magdalena

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Arrancan estudios para construir Puerto Nuevo: iniciativa para importar gas desde el Magdalena

La entidad inició trámite para modificar la licencia ambiental y avanzar con un proyecto de importación de petróleo, gas, derivados y otros bienes y productos.

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Culminó con éxito el mantenimiento de la regasificadora SPEC: este miércoles retoma operaciones
Regasificadora SPEC. Imagen: SPEC

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Colombia se alista para tener un nuevo punto de importación de gas y de otros energéticos. El plan permitirá atender la cada vez más creciente demanda de gas importado, junto con un mayor consumo en Colombia de derivados del petróleo.

Este medio conoció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) comenzó el trámite para modificar una licencia ambiental, la cual le permitirá a la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo avanzar en el desarrollo y construcción de la iniciativa. La infraestructura estaría ubicada en Ciénaga y Santa Marta, Magdalena.

Regasificadoras regasificación

A través de este plan habría actividades de almacenamiento, recepción y gestión de gas licuado de gas, gas licuado de petróleo (GLP), graneles secos alimenticios, graneles minerales, petróleo, aceite vegetal, entre otros. Esta iniciativa comprende facilidades tanto en tierra como en la parte marítima, a través del viaducto, el muelle y dragados requeridos, junto con sistemas de carga, redes, equipos y medidas de control.

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“La localización del proyecto constituyó un factor estratégico para el comercio nacional e internacional debido a su emplazamiento con el corredor portuario del Caribe colombiano y a su conexión con el corredor férreo nacional, que permite la articulación logística entre el terminal y el interior del país”, se mencionó en el documento de la ANLA que aborda la solicitud de la Sociedad Puerto Nuevo.

Regasificadora SPEC, filial de Promigas. Imagen: Promigas
Regasificadora SPEC, filial de Promigas. Imagen: Promigas

Asimismo, la infraestructura pretende tener una línea de conexión para el transporte de petróleo, gas y sus derivados con el poliducto Pozos Colorados-Galán, perteneciente a Cenit, que es filial de Ecopetrol. Incluso habría una línea de conexión para transportar gas desde Puerto Nuevo, ya sea desde la regasificadora en tierra o desde el buque FSRU (‘Floating Storage Regasification Unit’ por sus siglas en inglés), al gasoducto de Promigas.

Adicionalmente, en caso de que en el desarrollo del trámite haya presencia de comunidades étnicas, será necesario que la compañía dé un aviso por escrito al Ministerio del Interior, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con copia a la ANLA, con la finalidad de determinar cómo será el desarrollo de dicha iniciativa.

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En esta iniciativa también estarán inmersas autoridades como la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Dirección General Marítima (Dimar), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía Municipal de Ciénaga, el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Santa Marta y delegados de la Procuraduría.

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