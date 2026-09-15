Bolsa de Colombia sigue al alza y suma ganancia de 25,16 % en lo corrido de 2026

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 14 de septiembre de 2026 en 2.588,25 puntos registrando una variación negativa de – 0,06 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 25,16 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $157.670 millones, mostrando una variación positiva de 7,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $146.460 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,28 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $55.748 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura – 2,73 %) que negoció $13.787 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,15 %) que transó un monto de $13.330 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que retroceden – 3,06 %.
- En la segunda casilla, Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que cae – 3,01 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que bajaron – 2,73 %.
Las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 5,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,06 % y marcan un volumen de operaciones de $5.502 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap