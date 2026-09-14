Estos serían los flujos de compradores y vendedores por rebalanceo de índice S&P Colombia Select

La acción de Promigas será excluida de la canasta de títulos que componen el índice S&P Colombia Select. La modificación se hará efectiva el próximo 18 de septiembre, fecha del próximo rebalanceo del indicador.
La decisión ya había sido anunciada el pasado 11 de septiembre y corresponde al único cambio que se aplicará en la composición del índice, el cual está integrado por 17 acciones.
De acuerdo con un informe presentado por la vicepresidencia de estructuración en mercado de capitales de Grupo Cibest (a través de Cibest Capital), explicó que el índice tomó como fecha de referencia el tercer viernes del mes previo al rebalanceo, en este caso el 21 de agosto, y aplicó filtros de capitalización bursátil ajustada por flotante, liquidez y frecuencia de negociación.
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En ese sentido, si bien Promigas cumple con la mayoría de criterios, habría incumplido el volumen promedio diario de los últimos tres meses. Para entender mejor la dimensión de la situación, esta alcanzó los $209 millones frente al umbral requerido de $300 millones.
El reporte también destaca que el ETF HCOLSEL, vehículo que replica el índice, mantiene hoy una posición en Promigas valorada en $23.449 millones, cuya liquidación implicaría ventas equivalentes a 112 días de negociación frente al promedio diario de los últimos tres meses.
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Los mayores flujos de compra
Los expertos estiman que las compras más relevantes se darían en ECOPETROL,
CEMARGOS y MINEROS, con montos de $161.994 millones, $42.314 millones y $7.705 millones, equivalentes a 2.1, 7.1 y 3.0 días de negociación, respectivamente, según su promedio diario de los últimos tres meses.
Por el contrario, las ventas más relevantes tendrían lugar en PFCIBEST, GRUPOARGOS y PFGRUPSURA, con montos de -$61.427 millones, -$55,595 millones y -$28,090 millones, equivalentes a 1.7, 10.5 y 3.9 días de negociación, respectivamente.
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