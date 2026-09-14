Grupo Aval ve positiva decisión de revertir repatriación de recursos pensionales en el exterior

El Grupo Aval consideró positiva la decisión de revertir las restricciones que buscaban la repatriación a Colombia de recursos de los fondos de pensiones obligatorias invertidos en el exterior, al considerar que el ingreso de capitales de esas magnitudes podía generar presiones adicionales sobre la tasa de cambio.
Según lo expuesto por Porvenir, entre 45 % y 50 % de los recursos administrados por los fondos privados de pensiones se encuentra actualmente invertido en el exterior.
La medida, inicialmente planteada por el gobierno de Gustavo Petro, contemplaba la repatriación de recursos en porcentajes de 35 % en tres años y 30 % en cinco años.
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Para Felipe Galvis, vicepresidente comercial de Porvenir, una repatriación de recursos de esas magnitudes habría podido profundizar las presiones de revaluación sobre el peso colombiano, en una coyuntura que ya representa dificultades para algunos sectores exportadores.
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Reversión de medida aliviaría presión sobre el dólar
En ese sentido, el grupo considera positiva la reversión de las restricciones, tanto por el efecto que puede tener sobre las presiones bajistas en la tasa de cambio como por las posibilidades que mantiene para la administración de los recursos pensionales.
La posición expuesta por Grupo Aval también está relacionada con el deber de los fondos de buscar activos que permitan obtener las mejores rentabilidades para sus afiliados. Mantener la posibilidad de invertir en distintos mercados permite buscar esas oportunidades y diversificar los portafolios.
Al mismo tiempo, se señaló que existen oportunidades de inversión en Colombia y que los fondos privados de pensiones están dispuestos a canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y crecimiento empresarial cuando se estructuren oportunidades de inversión para hacerlo.
La posición del grupo es que estos recursos no deben ser llevados de manera forzada al mercado colombiano, sino que su inversión debe responder a las oportunidades disponibles y a las condiciones de rentabilidad para los afiliados.
El conglomerado considera que los recursos pensionales pueden seguir administrándose con criterios de rentabilidad y diversificación, mientras que Colombia puede atraer parte de esos recursos cuando existan proyectos y oportunidades de inversión que resulten atractivos.
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