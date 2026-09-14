Buonavitta, la nueva clínica de alta complejidad en Medellín que aportará más de 200 camas a zonas clave de la ciudad

Clínica Buonavitta anuncia la apertura de su infraestructura de alta complejidad en el occidente de Medellín, un desarrollo que llega con el objetivo de reducir el déficit de camas hospitalarias que enfrenta la ciudad.
En este contexto, la clínica aportará más de 200 camas entre hospitalarias, unidad de cuidados intensivos y urgencias, además de seis quirófanos de alta tecnología y una unidad de neurocardiointervensionismo de atención permanente.
Buonavitta está ubicada en la comuna 12, La América, en la intersección entre la Calle 44 (San Juan) y la Carrera 80. Es una zona que reúne cerca de 735.000 habitantes de las comunas 7 (Robledo), 11 (Laureles-Estadio), 12 (La América), 13 (San Javier) y 16 (Belén), que ahora tendrán servicio de urgencias 24 horas y atención médica de alta complejidad a menos de 30 minutos de distancia.
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Para la comunidad de La América y su entorno, la llegada de Buonavitta representa un salto en el acceso a servicios de salud que hasta ahora exigía desplazamientos largos hacia otras zonas de la ciudad.
Entre otros detalles, la apuesta tecnológica de Buonavitta incluye un tomógrafo de 128 cortes, un resonador de 1,5 teslas y un angiógrafo de última generación, además de un sistema de monitorización de signos vitales integrado a la historia clínica de los pacientes en tiempo real.
A esa tecnología se suma una unidad de cuidados intensivos humanizada, con un diseño que protege su privacidad y reduce el riesgo de infecciones.
“Para nosotros, abrir en este momento histórico no es solo un desafío, es un acto de responsabilidad con Medellín. Diseñamos Buonavitta para prestar servicios de alta calidad que representen confianza, buena atención y dignidad para los habitantes de la ciudad”, explicó Johana Giraldo, gerente general Clínica Buonavitta.
Cabe resaltar que el complejo de salud fue desarrollado por Bienes & Bienes, empresa con más de 40 años de trayectoria en la construcción de vivienda y proyectos de uso mixto en el país.
Se estima que, cuando la operación de Clínica Buonavitta alcance su madurez, representará cerca de 800 empleos directos. A esta cifra se sumarán cerca de 700 empleos adicionales por los 128 consultorios de la torre médica y los 67 locales de la zona comercial. En conjunto, este nuevo complejo de salud representará cerca de 1.500 nuevos empleos directos permanentes para Medellín.
Así las cosas, la apertura de Clínica Buonavitta será gradual durante el segundo semestre de 2026.