Artesanías Wayuu de Misión La Guajira llegan a tiendas D1 y Feria Eva en Bogotá

Misión La Guajira -iniciativa liderada por Grupo Aval y Promigas en alianza con Prisa Media y Caracol Radio- fortalece la inclusión productiva de las artesanas Wayuu mediante la apertura de nuevos mercados para sus productos a través de la Tienda de la Empatía. Esta apuesta impulsa el comercio justo y genera oportunidades para fortalecer la economía de las familias y comunidades participantes.
A la fecha, Misión La Guajira ha logrado transformar la vida de 81 comunidades Wayuu con acceso a agua potable, energía solar, internet y oportunidades de desarrollo. Este esfuerzo, construido de la mano de las comunidades, incluyó más de 500 reuniones y 2.000 horas de diálogo para concertar soluciones sostenibles. Hoy, además de la infraestructura instalada, permanecen conocimientos, liderazgos y modelos de gestión que fortalecen la autonomía y el bienestar de esta población.
Como parte de este propósito, la Tienda de la Empatía inicia una nueva fase orientada a fortalecer la vocación artesanal de las comunidades Wayuu. Esta etapa contempla la formación y el acompañamiento de 1.500 artesanas para fortalecer sus capacidades productivas, mejorar sus procesos y ampliar su acceso a mercados.
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“Esta alianza representa un paso muy importante en nuestro propósito de generar oportunidades sostenibles para las comunidades Wayuu. Más allá de comercializar productos artesanales, buscamos fortalecer capacidades, crear oportunidades de ingreso y conectar el talento de las artesanas con mercados que valoren su trabajo y su tradición. Ver sus productos llegar a las tiendas D1 es una muestra tangible de cómo la articulación entre distintos actores puede generar transformaciones reales y duraderas en el territorio”, afirmó Paula Durán, Vicepresidente Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos de Grupo Aval.
El proceso también busca incrementar los ingresos de las familias, fomentar el ahorro comunitario, optimizar el uso de insumos y los tiempos de producción, y consolidar un modelo que fortalezca la autonomía económica de las comunidades.
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Una colección Wayuu en tiendas D1 y Feria EVA
Como resultado de la alianza entre Misión La Guajira, La Tienda de la Empatía y D1, a partir de septiembre de 2026 comenzará la venta en tiendas D1 de Bogotá de productos elaborados por artesanas vinculadas al proyecto.
La producción inicial incluye 650 mochilas y 750 cartucheras. Además, avanza una segunda ronda de producción con más de 800 mochilas y 100 cartucheras adicionales.
En línea con esta apuesta de fortalecimiento comercial, las artesanas Wayuu participarán durante los dos fines de semana de la Feria EVA, en el stand 257 del Pabellón Hogar. Este espacio también será una vitrina para acercar sus productos a nuevos consumidores, visibilizar el valor de su trabajo artesanal y ampliar sus oportunidades de generación de ingresos.
Comercio justo que preserva la tradición
La alianza permite que las artesanas Wayuu accedan a un canal de comercialización de gran escala y a condiciones de compra justas, reconociendo el valor cultural y el trabajo manual detrás de cada pieza.
Esta apertura de mercado representa una oportunidad para diversificar las fuentes de ingreso de las familias, fortalecer su sostenibilidad económica y contribuir a la continuidad de una tradición artesanal transmitida de generación en generación. Asimismo, sienta las bases para que nuevas alianzas comerciales amplíen las oportunidades de las comunidades del territorio.
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